Da giorni si rincorrono voci su una possibile relazione tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini. Adesso pare che ci sia una conferma, come dimostrano le immagini pubblicate sul settimanale Chi. Dunque, sono una coppia? L’amore sembra sbocciare nel cuore di Firenze dove sono stati immortalati all’uscita di una struttura di lusso di proprietà dell’imprenditore fiorentino.

L’ex gieffina e il manager si tengono per mano, sorridendo complici ai flash dei fotografi. Dopo la fine della sua lunga relazione con Elisabetta Gregoraci, Fratini sembra aver voltato pagina con la schermitrice, che tra pochi giorni compirà 27 anni.

Fiordelisi e Fratini sono fidanzati ma mantengono un profilo basso

Non soltanto fuori di un hotel, ma Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini insieme sono stati paparazzati anche allo stadio Franchi, dove hanno assistito a una partita della Fiorentina, ulteriore conferma di un rapporto sempre più solido.

Il gossip sta diventando virale dopo la pubblicazione di questi scatti esclusivi, che ritraggono la coppia durante un romantico weekend trascorso nella culla del Rinascimento. Sebbene abbiano tentato di mantenere un basso profilo, nascondendosi dietro vistosi occhiali da sole, i fotografi li hanno seguiti e le loro immagini stanno facendo rapidamente il giro del web.

Antonella Fiordelisi conferma storia con Fratini: perchè vuole tutelare la sua storia

Se da un lato le immagini parlano chiaro, dall’altro la conferma ufficiale tarda ad arrivare. In una intervista rilasciata a Novella 2000, Antonella Fiordelisi ha confermato di frequentare qualcuno che le è stato presentato da un’amica: “Non vive a Milano, è molto bello, dolce, intelligente e affascinante. Non è il tipo di ragazzo che la gente si aspetterebbe da me, ma sono felice”. Un’affermazione che lascia poco spazio ai dubbi. Inoltre, desidera voler vivere la relazione con discrezione, senza subire interferenze esterne, per capire come va questa storia che appare in fase di consolidamento.

Dopo le relazioni passate con Edoardo Donnamaria e Francesco Chiofalo, Antonella sembra aver trovato un nuovo equilibrio sentimentale, evitando di rendere tutto immediatamente pubblico.