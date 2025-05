Per molti è ancora la regina indiscussa del Grande Fratello Vip 7, per altri si è ormai affermata come personaggio televisivo a prescindere dall’esperienza nel reality; c’è un pensiero che però accomuna tutti, ovvero che Antonella Fiordelisi non è mai uscita dai radar del gossip e della cronaca rosa. Per quanto la sua liaison con il fidanzato Giulio Fratini viaggi ampiamente su binari felici, sovente spunta qualche buon motivo per agitare fan e social. Proprio lei, qualche ora fa, si è esposta con un post particolarmente criptico e che ha attirato non poca curiosità da parte del popolo del web.

“Un applauso a me per aver fatto impazzire una disperata…”, inizia così Antonella Fiordelisi sui social, di fatto sguinzagliando gli investigatori di gossip che immediatamente sono andati ad indagare sulla radice di uno sfogo così duro e al contempo enigmatico; con chi ce l’ha l’ex volto del Grande Fratello? C’è aria di crisi con Giulio Fratini? Domande che sembrano aver trovato risposta nel parere di Alessandro Rosica, noto esperto di gossip.

Come racconta Il Vicolo delle News, Alessandro Rosica avrebbe provato a chiarire la natura del messaggio di Antonella Fiordelisi affidato ai social: “Fino a poco tempo fa ha cercato di farmi lasciare, in tutti i modi, con il mio fidanzato”. Parole importanti quelle dell’ex volto del Grande Fratello che addirittura allude alla complicità di un’altra donna nel merito di copiosi tentativi pur di porre fine alla sua relazione con Giulio Fratini. Curiosità alle stelle, caccia al nome; spunta la presunta ombra di Elisabetta Gregoraci, ex fiamma dell’attuale dolce metà di Antonella Fiordelisi.

Ma davvero Elisabetta Gregoraci avrebbe tentato di minare la solidità del rapporto tra Antonella Fiordelisi e il fidanzato Giulio Fratini? Secondo Alessandro Rosica – come racconta Il Vicolo delle News – la risposta sarebbe affermativa. L’ex moglie di Flavio Briatore avrebbe, stando a quanto avrebbe riferito l’esperto di gossip, tentato di recuperare il rapporto con Fratini a dispetto della sua nuova liaison attuale. Circostanza che, ovviamente, avrebbe dunque indispettito non poco Antonella Fiordelisi al punto da arrivare allo sfogo sui social, arriverà una conferma sull’identità della rivale con tanto di replica? Ovviamente, nomi e circostanze sono da prendere con le pinze dato che la diretta interessata non ha fatto menzione tanto della Gregoraci quanto di altre persone coinvolte; per ora, si tratta solo di rumor e voci in attesa di conferma, l’unica certezza è lo sfogo al vetriolo dell’ex gieffina.