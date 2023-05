Antonella Fiordelisi e il GF Vip/ “Grata al programma, seppur mi ha fatto star male…”

Antonella Fiordelisi dopo il GF Vip: la confessione su Instagram

Dopo il Grande Fratello Vip Antonella Fiordelisi è davvero rinata. La partecipazione al reality di Canale5 è stara per lei un’opportunità importantissima per farsi conoscere al grande pubblico e acquisire maggiore notorietà. E, ciliegina sulla torta del suo percorso a Cinecittà, ha anche trovato l’amore al fianco di Edoardo Donnamaria. Ora la sua vita sembra davvero completa, ricca di fortissime emozioni, e anche a livello lavorativo la giovane influencer ha numerosi progetti in agenda e sogni per il futuro tutti da realizzare.

Questa parentesi di vita, felice ed appagante, ha voluto condividerla anche con i suoi followers. In una Instagram story, condivisa nelle ultime ore sul suo seguitissimo profilo, l’ex gieffina ha spiegato: “Amore, lavoro, famiglia e fandom che ti sostiene. Ho tutto. Grata a quel programma che, seppur mi ha fatto stare male psicologicamente in varie occasioni, ha dato modo di farmi conoscere a un vasto pubblico che ad oggi mi sostiene e supporta in tutto. Se sono qualcuno ad oggi è solo grazie a voi“.

Antonella Fiordelisi: protagonista al GF Vip e l’amore con Donnamaria

Antonella Fiordelisi si dice dunque felicissima di avere tutto ciò di cui ha bisogno, pur ammettendo di aver spesso sofferto a livello psicologico le pressioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Sebbene sia infinitamente grata al reality per l’opportunità offertale, ha ammesso che non è stato semplice affrontare determinate situazioni. A Cinecittà è stata una delle grandi protagoniste e, spesso, è stata al centro di contrasti, litigi e furiosi battibecchi con i coinquilini.

A scatenare i dibattiti, in Casa e anche oltre le mura del loft, è stata soprattutto la sua tormentata storia d’amore con Edoardo Donnamaria. La coppia si è conosciuta nel programma e, mese dopo mese, si è innamorata. Ora conduce una vita in totale simbiosi: hanno assaporato la bellezza della convivenza, bruciando subito le tappe dopo la fine del reality, e stanno pian piano progettando il proprio futuro di coppia. Non mancano ovviamente le difficoltà ma, nonostante alcune voci di crisi, i ‘Donnalisi’ sembrano più innamorati che mai.

