Antonella Fiordelisi è cambiata in questi anni, oltre ad essere cresciuta si è lasciata tentare dalla chirurgia estetica. Cosa si è rifatta l'influencer.

Andrà in onda da stasera su Rai Uno la nuova edizione di Tale e Quale Show, anche Antonella Fiordelisi farà parte del cast del noto talent show condotto da Carlo Conti. Da tempo sognava di partecipare al programma, era molto emozionata quando ha annunciato la novità ai suoi affezionati fan e non vede l’ora di vivere questa nuova esperienza televisiva. In passato i telespettatori hanno avuto modo di conoscerla meglio quando ha partecipato a Temptation Island, Pechino Express e Grande Fratello Vip e con il suo modo di fare si è sempre fatta notare. L’abbiamo vista anche a Scherzi a parte nel 2021 al fianco di Enrico Papi.

Negli anni è approdata spesso sul piccolo schermo in varie trasmissioni come ospite, prima di farsi spazio nel mondo dello spettacolo praticava scherma ed è riuscita a raggiungere molti traguardi con il suo talento. Col tempo a quella carriera ha affiancato anche quella di influencer e modella, oggi è molto seguita e apprezzata sui social. Rispetto al passato Antonella Fiordelisi è notevolmente cambiata, non solo perché è cresciuta ma anche perché si è lasciata tentare dal fascino della chirurgia estetica.

Il cambiamento di Antonella Fiordelisi grazie alla chirurgia, quali ritocchini si è fatta l’influencer

La nuova concorrente di Tale e Quale Show ha sempre mostrato un corpo mozzafiato e negli anni lo ha valorizzato sempre di più allenandosi con costanza e determinazione. Si è lasciata anche travolgere dal fascino del bisturi, infatti ha più volte fatto ricorso alla chirurgia estetica per migliorare ciò che non le piaceva molto di lei.

In più occasioni ha ammesso di essersi fatta dei ritocchini, il più evidente è quello al décolleté, lei stessa in una delle trasmissioni di Barbara d’Urso aveva detto di essersi sottoposta ad una mastoplastica additiva per eliminare un’insicurezza che aveva da molto tempo. Quello però non è l’unico ritocchino, guardando gli scatti del passato sembra piuttosto evidente che Antonella Fiordelisi si sia ritoccata anche il naso e le labbra. Anche gli zigomi appaiono diversi, potrebbe infatti aver fatto ricorso al botox.

