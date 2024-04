Antonella Fiordelisi e la lite con Nikita Pelizon: “Non ci parliamo più/ “Ecco perché se l’è presa con me”

Antonella Fiordelisi parla del rapporto con Nikita Pelizon

Antonella Fiordelisi si è raccontata in una intervista fiume concessa a Casa Chi. La showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello, che stiamo vedendo impegnata in queste settimane a Pechino Express, si è soffermata su diversi temi nel format condotto da Sophie Codegoni. In particolare, la Fiordelisi è tornata a parlare del suo rapporto con Nikita Pelizon, divenuta sua grande amica nell’esperienza al Grande Fratello ma con la quale sono cambiate le cose negli ultimi mesi.

Ambra Angiolini, problemi di salute: l'annuncio choc: "Devo fermarmi"/ "Periodo strano per il mio corpo"

Antonella Fiordelisi si è espressa così sull’ex vincitrice del Grande Fratello, l’ultimo in versione vip. “Nikita? Le voglio ancora molto bene, ho bei rapporti con lei, non c’è stata affinità dal punto di vista caratteriale una volta uscite dal Grande Fratello. Diciamo che non ci siamo capite. Siamo un po’ in freddo, non ci siamo sentite. Le avevo mandato un messaggio più di due mesetti fa ma lei non ha voluto più rispondermi. Forse a volte non ha percepito la mia ironia. Lei forse ha pensato che la denigrassi o la sfottessi, forse lei non capisce il mio modo di fare e io non capisco il suo. Forse si è offesa per una cosa accaduta su Instagram, era una stupidaggine” ha spiegato la Fiordelisi.

Andrea Dal Corso si è operato, come sta dopo l'intervento/ Teresa Langella: "Tolta una cisti dal suo petto"

Pechino Express, Antonella Fiordelisi rivela: “Sono cambiata grazie al programma”

Antonella Fiordelisi, sempre nel corso della sua intervista a Casa Chi, ha parlato ovviamente anche del percorso a Pechino Express, vissuto al fianco dell’amica Estefania Bernal. Riguardo alle difficoltà incontrate a Pechino, la Fiordelisi ha confessato: “Ci hanno aiutato più donne che uomini paradossalmente. Sono tornata diversa da questo viaggio, ho messo a dura prova il mio spirito di adattamento. Ho mangiato qualsiasi cosa e ho conosciuto delle persone che erano felici con poco, non sento più il bisogno di lamentarmi per cose futili. Questo viaggio mi ha cambiato tanto”.

Giucas Casella ha avuto una storia con Tina Cipollari/ "Alle Maldive usciva dall'acqua tutta nuda"

Nei mesi scorsi Antonella Fiordelisi era stata accostata sentimentalmente al portiere Guglielmo Vicario, ex Empoli attualmente in forza al Tottenham. Riguardo al flirt, poi svanito, la Fiordelisi ha confessato: “Perché è finita con Guglielmo Vicario? Non può mai essere finita una cosa che non è mai iniziata”, ha tuonato l’ex gieffina nel podcast di Luke Mariani a proposito dell’ex fidanzato. Antonella ha però voluto precisare: “E’ una persona che mi ha fatto stare molto bene perché è un bravissimo ragazzo, educato e con tanti valori. Mi ha fatto stare molto bene, quindi mi ha portato un momento di spensieratezza di cui avevo bisogno, però non siamo mai stati fidanzati” le rivelazioni della Fiordelisi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA