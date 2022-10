Antonella Fiordelisi e Spinalbese tradiscono Edoardo e Ginevra al GF Vip?/ Lei lo stuzzica, lui ci sta e…

Antonella Fiordelisi e Spinalbese si stuzzicano al Grande Fratello Vip: cosa sta accadendo?

Il più desiderato della Casa del Grande Fratello Vip 2022 continua ad essere lui: Antonino Spinalbese. Dopo l’amicizia speciale nata con Ginevra Lamborghini, Antonino si è avvicinato a Giaele De Donà che ha più volte ammesso di provare nei suoi confronti un’attrazione fisica. L’atteggiamento di Antonino ha però messo Giaele in allarme e, dopo la scorsa diretta, i due hanno avuto una lite e si sono allontanati.

Mentre Giaele rimane dunque in attesa che Antonino prenda una posizione più decisa rispetto al loro rapporto, lui stuzzica (i si lascia stuzzicare) da Antonella Fiordelisi. Quest’ultima, d’altronde, in un recente confessionale si è detta convinta di destare l’interesse di Spinalbese, che non si sbilancia però perché lei sta vivendo un flirt con Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi e Spinalbese si piacciono?

Antonino e Antonella si sono però ritrovati faccia a faccia durante una cena al Grande Fratello Vip e lì la Fiordelisi è tornata a stuzzicarlo. “All’inizio hai giocato un po’ male. Dovevi essere più vero. – gli ha detto, riferendosi a quando nelle primissime settimane lui l’aveva stuzzicata – Non ti ho detto cosa e con chi. Nel caso tu avessi giocato inizialmente, te la sei giocata male, purtroppo. In generale magari, chissà.”

Antonella fa dunque intendere a Spinalbese che ormai è troppo tardi, visto che lei è impegnata con Edoardo. Antonino però sta al gioco e dice la sua: “Tu non sei presa quanto lui. Fuori da qui durerete nemmeno 10 minuti”. Che si stia facendo avanti con lei?

