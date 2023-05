Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: “Ci separiamo per due giorni”/ Il motivo…

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria lontani due giorni

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, da quando sono usciti dalla casa del Grande Fratello Vip, sono praticamente inseparabili. La coppia si è messa alle spalle le discussioni e le incomprensioni che hanno caratterizzato il loro rapporto nella casa ed oggi è serena, felice e sempre più innamorata. Antonella ed Edoardio, infatti, convivono a Milano dove, tra i rispettivi impegni, cercano di ritagliarsi del tempo per stare insieme concedendosi anche qualche weekend insieme alle rispettive famiglia. Ora, però, anche per i Donnalisi è arrivato il momento di separarsi. Antonella ed Edoardo, infatti, con una Instagram Story, hanno annunciato di doversi separare per due giorni.

“Ci separiamo per due giorni” le parole di Antonella mentre Edoardo la abbraccia e, prima di baciarla, aggiunge – “E come facciamo adesso?”. Ma qual è il motivo per cui Antonella ed Edoardo dovranno stare lontani due giorni? A svelarlo è la stessa Fiordelisi.

Antonella Fiordelisi ad Ibiza per un evento: ecco quando rivedrà Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi, sempre sui social, ha svelato ai fan di essere partita per Ibiza per partecipare ad un evento di moda. Con l’ex schermitrice c’è la sua migliore amica Ilenia. Negli scorsi giorni, la Fiordelisi aveva svelato che Edoardo non l’avrebbe potuta accompagnare ad Ibiza essendo impegnato con il lavoro in radio. I fan dei Donnalisi, però, possono stare tranquilli. Antonella ed Edoardo, infatti, si rivedranno molto presto.

Sempre molto schietta e sincera, infatti, Antonella ha svelato che già sabato rientrerà in Italia. Da Ibiza, la Fiordelisi si fermerà a Roma dove, probabilmente, sarà raggiunta da Edoardo per trascorrere del tempo con la famiglia di lui e i genitori di lei che la raggiungeranno da Salerno come ha fatto intuire la stessa Antonella sui social.

