Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria fanno pace/ Bacio appassionato al GF Vip

Antonella Fiordelisi ed Edoardo tornano insieme: ecco cosa è successo

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono stati protagonisti di liti piuttosto importanti negli ultimi giorni. La coppia del Grande Fratello Vip 2022 aveva deciso di sciogliersi, andando ognuno per la sua strada. Dopo l’ultima puntata e il confronto tra i due concorrenti, però, sembra tornato il sereno tra i due.

Micol Incorvaia vs Antonella Fiordelisi/ "Stron*a di mer*a!", "Questa è pazza..."

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono lasciati andare ad un lungo bacio appassionato che sancisce la pace. Dunque, anche se tra loro sembrava una storia finita i “Donnalisi” si sono riappacificati nella Casa. Nell’ultima puntata, in effetti, entrambi hanno svelato di amarsi ancora nonostante alcune incompatibilità di fondo, dunque, non stupisce poi così tanto ciò che è avvenuto dopo. Cosa ne penserà il web di questa relazione ritrovata? Il pubblico si è spesso diviso in chi ha appoggiato la coppia, e chi preferisce vederli separati.

Antonella Fiordelisi: "Se amo ancora Edoardo? Sì, ma voglio stare sola"/ Lui: "Anch'io la amo ma…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vicolodellenews forum (@vicolodellenews_forum)

Antonella Fiordelisi confronto con Edoardo Donnamaria: “La amo ancora ma…”

Nella puntata di ieri, c’è stato un confronto faccia a faccia tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria che avevano deciso di lasciarsi. La schermista ha dichiarato con le lacrime agli occhi: “Lui si è fatto un po’ condizionare dagli altri ed è cambiato nei miei confronti. Sembrava complice degli altri che parlavano di me”.

Stefano Fiordelisi pronto per un confronto con la figlia Antonella?/ Lui interviene…

E ancora: “Se lo amo ancora? Sì, ma voglio stare un po’ sola. Io per lui ho preso anche decisioni importanti, ho allontanato un amico e ora penso solo a me stessa”. A questo punto è intervenuto anche il volto di Forum che ha aggiunto: “Io l’ho difesa anche quando era indifendibile – poi ammette – Se la amo ancora? Io penso di essere innamorato di lei da quando ancora aveva paura di darmi un bacio. Io purtroppo credo che questi giorni in cui sono stato lontano da lei sono stati una conferma di ciò che provo per lei, dico purtroppo perché avrei preferito stare bene perché avrei capito di non amarla così tanto. Invece io la amo ancora“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA