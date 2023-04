Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria in crisi dopo il GF Vip?/ “Amare a metà…”

Antonella Fiordelisi e il desiderio condiviso con Edoardo Donnamaria: “Anche lui vuole diventare padre…”

L’edizione appena conclusa del Grande Fratello Vip, oltre alla vincitrice Nikita Pelizon, ha avuto senza dubbio altri due protagonisti assoluti: Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Se la modella ha trionfato dal punto di vista della gara, la coppia ha senz’altro primeggiato dal punto di vista delle dinamiche e del seguito. Scontri, pianti, incomprensioni e tanto amore: insieme hanno vissuto questo e tanto altro e una volta conclusa l’esperienza al GF Vip il rapporto sembra continuare senza intoppi.

GF Vip: Antonella Fiordelisi "punge" gli haters sui social/ "Siete ossessionati!"

Un recente post pubblicato sui social da Antonella Fiordelisi ha però gettato nel panico i fan della relazione con Edoardo Donnamaria. Le parole utilizzate andavano particolarmente in contrasto con delle dichiarazioni cariche di sentimento proferite solo qualche giorno prima. “La nostra, siccome è una storia importante, abbiamo pensato di andare oltre in futuro. Io per la prima volta ho anche pensato di diventare madre… E’ una cosa importante e anche lui ha voglia di diventare padre“. Questo il pensiero di Antonella Fiordelisi di qualche giorno fa, in parte “guastato” da una frase pubblicata successivamente su Instagram.

Edoardo Donnamaria reunion con Alberto/ "Mi consolo con lui", Antonella gelosa?

Antonella Fiordelisi, apprensione social dopo il post ambiguo ma poi chiarisce: “Mi piaceva solo la frase!”

“Non permettere a nessuno di amarti a metà… O tutto o niente!“, questa la frase pubblicata da Antonella Fiordelisi sui social e che ha destato la preoccupazione dei Donnalisi. Il tutto con uno sfondo nero, quasi a voler contestualizzare il tutto in uno scenario negativo dal punto di vista della stabilità di coppia. Subito è partito un turbinio di commenti preoccupati con i follower che hanno tartassato la giovane al fine di capire se il tutto riguardasse proprio la storia con Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria 'bocciati' per Temptation Island 2023?/ La verità è un'altra...

Antonella Fiordelisi, dopo il delirio social scatenato dal suo post, si è dunque vista costretta a precisare quanto scritto poche ore prima. “Raga era una frase generica che mi piaceva, tranquille!“, si giustifica così la giovane svelando che nulla sarebbe successo con il suo amato Edoardo Donnamaria. La faccia simpatica messa in primo piano e le risate annesse testimoniano tutto la tranquillità della situazione, per la gioia di fan e appassionati.











© RIPRODUZIONE RISERVATA