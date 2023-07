Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono tornati insieme?/ Gli indizi dopo un evento

Ritorno di fiamma tra Antonella ed Edoardo: gli indizi social parlano chiaro

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono incontrati nuovamente ad un evento che avevano organizzato quando erano ancora una coppia. Durante la giornata insieme ai fan dei “Donnalisi” sembrava che le cose fossero completamente chiuse tra i due, ma nuovi indizi farebbero credere il contrario.

Una volta terminato l’evento il volto di Forum e la schermidora hanno passato la notte insieme? Lui ha pubblicato la foto di due cavalli che si accoppiano; lei uno scatto in cui mostra sulle gambe il peluche gigante che una fan aveva regalato il giorno prima proprio ad Edoardo, scrivendo: “Piccolo sole” la nuova canzone del dj. Al momento non ci sono conferme che gli ex gieffini siano tornati insieme, ma i fan sono speranzosi che questi siano segnali di un ritorno di fiamma. Che sia davvero così? Si dovrà attendere ancora un po’ per scoprirlo.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si incontrano a un evento: cosa è successo

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono rivisti a un evento in Calabria con i fan, durante il quale hanno regalato selfie e cantato insieme Tango di Tananai. Chi era presente alla giornata, però, ha dichiarato che il volto di Forum sia rimasto molto freddo nei confronti della schermidora.

“Lei piangeva. Era magra, deperita, si vedeva che non stava bene” ha svelato una fan allertando sulla situazione della Fiordelisi. Dunque, nella prima parte dell’evento sembra che la situazione non sia andata per nulla bene e che il dj abbia deciso di troncare definitivamente. Molto diversa, invece, la seconda parte della giornata in cui i due si sono dimostrati più vicini dandosi, addirittura, un abbraccio.

