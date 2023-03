Antonella Fiordelisi ed Edoardo fanno pace/ Mea culpa da parte di entrambi

Antonella Fiordelisi ed Edoardo, pace fatta: ecco cosa è successo

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono stati protagonisti dell’ennesimo scontro nella cucina del Grande Fratello Vip 2022. Il volto di Forum era intento a preparare la colazione per gli altri inquilini, lasciando per ultima la schermidora che, di conseguenza, si è infastidita.

Donnamaria sentendo le lamentele della Fiordelisi si è infuriato: “Mi hai rotto le pa*le, sto facendo un panino e mi devi pure rompere il ca*zo?“. I toni del volto di Forum hanno fatto rimanere male l’influencer che ha chiesto un confronto con il suo fidanzato. Il gieffino ha spiegato all’influencer che aveva lasciato il suo panino per ultimo, per potercisi dedicare meglio e gustarlo insieme a lei. A questo punto, Antonella ha compreso di aver interpretato male ed entrambi hanno fatto un mea culpa riappacificandosi. I ‘Donnalisi’, dunque, hanno ritrovato il sereno, ma sul web in molti pensano ancora che la loro relazione sia “tossica”.

Antonella Fiordelisi: “Io ed Edoardo abbiamo caratteri incompatibili”

Dopo la lite con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi ha cercato il conforto delle sue amiche. Oriana Marzoli ha rassicurato la schermidora: “Hai la certezza che lui è innamorato di te”. Sebbene la gieffina sia convinta di questa conclusione, ritiene che i loro caratteri non sia compatibili.

“Questo lo so, ma ho pure la certezza che ha il carattere incompatibile col mio. Devo vedere il lato del carattere che ha quanto lo posso sopportare, e quanto lui fuori può sopportare il mio” dichiara la schermidora. L’influencer spagnola, ancora una volta, cerca di mitigare la situazione: “Secondo me le vostre litigate sono perché siete qua, non per altro. L’amore c’è”. Come andrà a finire la loro relazione fuori dal Grande Fratello Vip 2022?

