Antonella Fiordelisi: “Edoardo bisessuale? Può esserlo davvero”/ “Gliel’ho chiesto e…”

Edoardo Donnamaria è bisessuale? Parla Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 si torna a parlare della presunta bisessualità di Edoardo Donnamaria. Nelle ultime ore è stata Antonella Fiordelisi a riaprire l’argomento durante una chiacchierata con Elenoire Ferruzzi, ammettendo di avere ancora dubbi sul ragazzo che sta frequentando ormai da qualche settimana.

“Alberto prova qualcosa per Edo e me l’ha detto. – ha esordito allora Antonella, come riporta Biccy – Edoardo ha sbagliato all’inizio. Perché con una persona appena entri non è che puoi fare i massaggini e cose e toccarlo. Perché poi un ragazzo può pensare che ci sia interesse. Uno può scambiare per altro e ci sta.” La Fiordelisi ammette dunque di aver chiesto direttamente a Edoardo se fosse o meno bisessuale, spiegando che per lei non ci sarebbe alcun problema: “[…] per me non c’è niente di male o strano, anzi me lo dici e capisco. Perché lui ha questi atteggiamenti con gli uomini molto affettivi, non solo con le donne. Quindi magari può sembrare anche che sia bisessuale. E magari, ti dico la verità, può essere che lo sia davvero.” ha quindi sottolineato l’influencer.

Elenoire Ferruzzi sulla presunta bisessualità di Edoardo: “Non lo direbbe mai!”

Antonella Fiordelisi è però convinta che Edoardo non lo ammetterebbe mai “Manco sotto tortura”. Dello stesso parere si è detta poi la Ferruzzi, secondo cui a soffrire molto in tutta questa situazione sarebbe Alberto De Pisis: “Lui ha un dolore immenso adesso, un dolore lancinante. Io lo capisco e lo sento. Lui sta peggio di me credimi.” Elenoire ha perciò aggiunto: “Albe ti vuole molto bene e non ti dice nulla, ma credimi che ogni volta che vi vede insieme è veramente lancinante. Lo so ed è successo centinaia di volte anche a me in passato. E per Edo, lui non dirà mai se è bisessuale. Anche se stesse andando con un uomo non lo direbbe mai. Non lo direbbe mai, ricorda che un uomo non te lo direbbe. Una donna te lo dice, un uomo zero, nulla, mai”.

