Antonella Fiordelisi “Edoardo Donnamaria? Mi ami ancora?”/ Lui risponde con baci e carezze

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: le incomprensioni

Continuano le incomprensioni tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria dentro la casa del Grande Fratello Vip 7. Mentre stavano parlando di lui, Edoardo ha raggiunto Antonella, Nikita Pelizon, Sarah Altobello e Andrea Maestrelli in piscina. Nikita ha invitato i due ragazzi a confrontarsi una volta per tutte, ma come spesso succede il confronto è presto diventato una discussione.

GF Vip, Edoardo Donnamaria: frase choc ad Antonella/ "Quando vuoi i piselli chiamami"

Antonella ed Edoardo si sono ritrovati a discutere sulle solite questioni: mancanza di attenzioni, scarsa fiducia, gelosia nei confronti di Antonino Spinalbese (che giovedì ha lasciato la casa del GF Vip) e l’amicizia con Micol Incorvaia, ex fidanzata di Donnamaria. Edoardo ha presto perso la pazienza tra le accuse di Antonella e le intromissioni degli altri vip: “Io non volevo venire qua a parlare con dieci persone di questa cosa”. Il volto di Forum ha così lascito la fascini seguito dalla Fiordelisi.

GF Vip, Davide Donadei contro Donnamaria/ "Un uomo innamorato non si comporta così"

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: le incomprensioni

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono appartati per poter parlare da soli delle loro incomprensioni, ma trovare un punto di incontro sembra impossibile: “Io sarei stata disposta a tutto per farti stare bene”, ha detto la ex schermitrice, dichiarandosi disponibile a rinunciare a frequentare Antonino, mentre Edoardo non è disposto a rinunciare alla sua amicizia con Micol, che non ha niente a che fare con il rapporto di Antonella con Spinalbese. Nonostante i numerosi problemi e l’impossibilità di trovare un compromesso, i due continuano a guardarsi con occhi sognanti. “Io ho davvero pensato che tu non mi ami, perché?”, ha chiesto Antonella. Edoardo ha prontamente risposto: “Perché mi sono distaccato, perché non voglio più soffrire”. “Mi ami ancora?”, ha chiesto la Fiordelisi in cerca di conferme. Immediata la risposta di Edoardo, tra baci e carezze.

LEGGI ANCHE:

GF Vip, Antonella in lacrime delusa da Edoardo/ "Non mi ama più ma non lo ammette..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA