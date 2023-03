Antonella Fiordelisi/ Edoardo? Non lo voglio più, spero che esca dal GF Vip”

Antonella Fiordelisi attacca Donnamaria: “Mi ha distrutto”

Antonella Fiordelisi non sembra volersi più interfacciare con Edoardo Donnamaria, soprattutto dopo la palpatina a Nicole Murgia. La schermidora si è sfogata con Sarah Altobello alla quale ha ammesso di non credere più ai sentimenti del volto di Forum, nei suoi confronti.

Come riporta Blogtivvu, Antonella Fiordelisi dichiara: “Non lo voglio assolutamente. Tra l’altro ho anche visto che lui sta benissimo. Ride, scherza, sta una bomba. Proprio perché io non riesco a fingere nulla, si vede quanto ci tenessi a questa persona. Una persona con cui pensavo a un futuro, di andare a convivere, avere figli. Cose che non ho mai pensato nella mia vita. Quindi, mi ha distrutto tutto il sogno che stavo vivendo con lui. Come può una persona che dice di amarmi così tanto, farmi questo?” La schermidora sembra piuttosto provata da quanto avvenuto con Donnamaria, ma intenzionata a voltare pagina.

Antonella Fiordelisi è molto combattiva e sembra voler mettere da parte Edoardo Donnamaria, dopo i fatti del Van-gate. La schermidora ha svelato di desiderare che il volto di Forum venga eliminato dal Grande Fratello Vip 2022, così da non vederlo più.

Come riporta Blogtivvu, la gieffina dichiara: “Mi ha fatto sentire insicura. Non solo sola, ma anche insicura. Che schifo. Non ci posso credere che sia finita. Non me lo aspettavo. Non lo voglio vedere più. Voglio che esca. Dopo che vedo queste cose, mi sento anche dire che recito. E altri attacchi da persone cattive. Devo subire tutte queste cose.” In effetti, i primi sondaggi sul web svelano che il meno votato è proprio Donnamaria. Il rischio che sia il volto di Forum a uscire dalla casa è, dunque, molto alto.

