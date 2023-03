Antonella Fiordelisi eliminata al GF Vip, i fan: “Ecco perché non ti abbiamo salvata”/ Spunta la lettera!

Antonella Fiordelisi, clamorosa sconfitta al televoto del GF Vip: c’è lo zampino dei “Donnalisi”

Un fulmine a ciel sereno si è abbattuto sull’ultima puntata del GF Vip, complice un’eliminazione che in pochi fino a qualche settimana fa avrebbero azzardato a pronosticare. Antonella Fiordelisi – a poche settimane dalla squalifica del fidanzato Edoardo Donnamaria – ha dovuto abbandonare il sogno della finale dopo l’esito del televoto. La showgirl campana ha lasciato definitivamente la Casa del GF Vip a dispetto del suo essere per lungo tempo favorita per la vittoria finale.

L’eliminazione di Antonella Fiordelisi al GF Vip ha alimentato stupore e perplessità; le percentuali del voto da casa hanno messo in evidenza uno scarso 8% di preferenze in netta controtendenza rispetto alle valutazioni del passato. La verità sulla questione è arrivata questa mattina tramite il profilo ufficiale della showgirl; Antonella Fiordelisi ha infatti deciso di pubblicare una lettera del suo fandom che le ha spiegato come abbiano volutamente incidere sulla sua eliminazione. “Cara Nellina, se leggerai questa lettera vorrà dire che siamo riusciti a riportarti a casa. Forse non capirai subito perché abbiamo deciso di farti uscire ad un passo dalla finale e proveremo a spiegartelo così”.

Antonella Fiordelisi, un sogno che si ferma ad un passo dalla finale del GF Vip: “Adesso goditi Edoardo!”

“Ti abbiamo vista varcare la porta rossa bellissima e con quel sorriso che è stato impossibile non notare. Andavi incontro ad uno dei tuoi sogni, lo stavi realizzando…Non ti sei risparmiata in nulla, hai dato tutta te stessa, tutta la tua verità“. Continua così la lettera del fandom di Antonella Fiordelisi, da lei stessa pubblicata sui social. Con parole che ripercorrono tutto il percorso della showgirl, i suoi fan hanno cercato di motivare la scelta di non votare in suo favore per l’ultimo televoto. “Sei stata gettata In pasto al pubblico più d’una volta e per amore dello spettacolo, massacrata con una narrazione spesso distorta, hanno mostrato solo ciò che hanno voluto per alimentare l’odio social nei tuoi confronti e dopo l’ennesima puntata in cui non ti è stata resa giustizia abbiamo deciso di dire BASTA“.

Avviandosi alla conclusione, la lettera del fandom di Antonella Fiordelisi chiarisce ulteriormente ciò che ha spinto i fan a voltarle le spalle nell’ultimo televoto. “Dopo averti vista allo stremo delle forze e privata del tuo unico pilastro lì dentro, abbiamo deciso di evitarti due settimane di ulteriore sofferenza e di permetterti di tornare a casa dalle persone che ti amano e ami”. Proprio a tal proposito, la lettera si conclude con un auspicio in merito alla relazione con Edoardo Donnamaria. “Adesso goditi l’amore di Edoardo e la felicità che ti meriti piccola Nellina nostra. Buon inizio di questa nuova vita e che sia meravigliosa come te. I tuoi Donnalisi”.











