Antonella Fiordelisi eliminata per finta, Edoardo in lacrime/ Scherzo al GF Vip!

Scherzo al Grande Fratello Vip. Dopo l’esito del televoto, che ha deciso di mandare in finale Oriana, Alfonso Signorini ha proposto di fare uno scherzo all’interno della Casa. La modella venezuelana, rientrata negli studi, ha fatto credere ai compagni che sia Davide che Antonella Fiordelisi fossero stati eliminati, giurando ripetutamente davanti agli altri concorrenti, che non credevano al presunto esito del gioco.

Così, mentre Oriana fingeva di essere l’unica salva tra i tre e che Antonella e Davide fossero stati eliminati, tra gli altri concorrenti scettici, Edoardo ha creduto per qualche minuto che la sua compagna fosse fuori dal gioco. Alfonso Signorini ne ha allora approfittato per far parlare i due, fingendo che Antonella fosse in studio vista l’eliminazione. “Sono contenta perché questa settimana ci siamo un po’ chiariti, siamo stati insieme. Io lo aspetterò fuori” ha affermato Antonella parlando con Donnamaria.

Nessun eliminato al GF Vip

Alfonso Signorini ha invitato poi Edoardo ad uscire a correre in studio per salutare Antonella ma fuori dalla porta ha trovato proprio la compagna, scoprendo così lo scherzo. Mentre i due si abbracciavano, Oriana ha continuato a fingere: “Chi mi conosce veramente sa se è vero o non è vero. C’è solo una persona perché può essere vero o non essere vero ma non dico chi e non dico perché”.Tra i concorrenti più scettici, Tavassi: “Io ti conosco e dico che non è vero”. Alfonso ha poi invitato Antonella ed Edoardo a rientrare in gioco, svelando che nessuno è stato eliminato e che Oriana è la prima finalista.

