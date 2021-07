Antonella Fiordelisi: “Elisabetta Gregoraci mi ha insultata per Briatore”/ “Non ho..”

Antonella Fiordelisi svela il motivo degli insulti che avrebbe ricevuto da Elisabetta Gregoraci in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera. Tutto sarebbe accaduto qualche settimana fa dietro le quinte di un programma Mediaset. Schermitrice, modella e influencer, Antonella Fiordelisi spiega come riesce a conciliare il lavoro nel mondo dello spettacolo con lo sport? «Sono due mondi completamente diversi tra loro, quello dello spettacolo ti mette a contatto spesso con persone invidiose, che ti guardano strano. A me è successo di recente un brutto episodio, mentre registravo un programma tv sono stata offesa senza motivo», ha spiegato la Fiordelisi al Corriere. “Allude ad Elisabetta Gregoraci?“, chiede il giornalista. Alla domanda, la Fiordelisi ha così svelato la sua verità.

Antonella Fiordelisi: “Ecco perchè ho litigato con Elisabetta Gregoraci”

Secondo Antonella Fiordelisi, Elisabetta Gregoraci avrebbe litigato con lei per Flavio Briatore. «Sì, mi ha insultato per il fatto che Briatore mi segue su Instagram e mette i like alle mie foto. Capisco che sono bella e giovane, ma non ho fatto niente di male… fortuna che sono forte e queste cose aiutano a crescere», ha spiegato al Corriere. La Gregoraci, tuttavia, ospite di una puntata del Punto Z di Tommaso Zorzi, sulla presunta lite con la Fiordelisi, aveva dichiarato: “Io quando litigo mi ricordo con chi lo faccio, te lo posso assicurare. Una rissa tra me e lei dietro le quinte del programma? Certo ed io sono cintura nera di karate. Io sono una signora… guarda non voglio nemmeno parlare di queste cose tesoro, sono una signora”. Dopo le nuove dichiarazioni della Fiordelisi, la Gregoraci replicherà?

