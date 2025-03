Nelle scorse settimane Antonella Fiordelisi è stata pizzicata dal settimanale Chi insieme a Giulio Fratini e si è subito parlato di una loro presunta storia d’amore. Il suo nome in passato è stato alquanto chiacchierato nella cronaca rosa, il noto imprenditore non fa parte del mondo dello spettacolo ma per circa due anni è stato legato sentimentalmente ad Elisabetta Gregoraci. La loro relazione sembrava procedere a gonfie vele ma per ragioni che non sono note hanno deciso di prendere strade diverse.

Adesso lui ha ritrovato l’amore con Antonella Fiordelisi, a confermare la loro relazione sentimentale è stata proprio lei nelle scorse ore pubblicando la loro prima foto di coppia sul suo profilo Instagram. I due al momento si trovano alle Maldive, dove hanno festeggiato insieme il 27esimo compleanno della nota influencer. Il post che ha pubblicato ritrae alcuni momenti della sua meravigliosa vacanza e in uno degli scatti si mostra insieme al suo nuovo fidanzato, Giulio Fratini. Nella didascalia ha scritto: “Il regalo di compleanno più bello che potessi ricevere”.

Le vicende private di Antonella Fiordelisi ed Elisabetta Gregoraci tornano ad incrociarsi, tra loro ci sono infatti vecchie ruggini. Il motivo? In passato è scoppiata un’accesa lite tra loro perché alla nota conduttrice dava molto fastidio che l’ex marito Flavio Briatore mettesse dei like alle foto della schermitrice salernitana.

Era stata Antonella Fiordelisi a rivelare ciò che era successo con la showgirl calabrese, le due però a distanza di anni avevano avuto un chiarimento e si erano lasciate tutto alle spalle. Il caso però ha fatto di nuovo intrecciare la loro vita privata, infatti a distanza di pochi mesi dalla fine della loro storia d’amore l’ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci si è legato sentimentalmente alla Fiordelisi, cosa ne penserà lei? Al momento non ci è dato saperlo, probabilmente però la conduttrice non si lascerà sfuggire nessuna dichiarazione per via della sua riservatezza.

