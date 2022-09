Antonella Fiordelisi ex fidanzati, da Francesco Chiofalo a Gianluca/ Tutti gli amori

Antonella Fiordelisi e gli ex fidanzati: la storia d’amore con Francesco Chiofalo

Sono numerosissimi i flirt che sono stati spesso attribuiti ad Antonella Fiordelisi, nuova concorrente del Grande Fratello Vip 7. L’ex schermitrice, sebbene il reality sia la sua prima vera occasione di essere protagonista sul piccolo schermo, ha già preso parte ad un programma televisivo in passato. Era il 2017 e, a Temptation Island, era una delle tentatrici. E proprio in quell’edizione conobbe e “tentò” Francesco Chiofalo, che era entrato in coppia con la fidanzata di allora Selvaggia Roma.

La coppia, al termine dell’avventura nel docu-reality dei sentimenti di Canale 5, ha poi proseguito la conoscenza anche lontano dalle telecamere. La loro storia d’amore tuttavia si è interrotta bruscamente, prendendo strade separate. Chiofalo è adesso felicemente fidanzato con Drusilla Gucci, mentre Antonella Fiordelisi è al momento single. E magari proprio a Cinecittà potrebbe trovare il vero amore.

Antonella Fiordelisi e Gianluca: il misterioso e presunto flirt

Tuttavia la vita privata di Antonella Fiordelisi ha fatto parlare di sé anche per un altro presunto flirt, risalente a poco prima dell’ingresso al Grande Fratello Vip 7. Come aveva riportato The Pipol Gossip a inizio agosto, infatti, l’ex schermitrice era stata pizzicata in compagnia di un misterioso ragazzo di nome Gianluca. L’indiscrezione aveva fatto il giro del web ed aveva sollevato il caso, dal momento che sino a pochi mesi prima aveva confessato di essere single.

Molti hanno dunque paragonato tale vicenda al caso “Raffaella Fico”, che ha preso parte alla scorsa edizione del reality professandosi single ai casting, ma svelando poi durante il gioco di avere un fidanzato al fianco. Sicuramente l’esperienza nel reality sarà anche l’occasione per fare il punto sulla attuale vita sentimentale di Antonella Fiordelisi. Da un lato il suo carattere determinato e combattivo, dall’altro il desiderio di innamorarsi nuovamente: il Grande Fratello Vip 7 potrebbe riservarle grosse sorprese.

