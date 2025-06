Finalmente è ufficiale, Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini sono fidanzati. Da circa due mesi i due tengono tutto gelosamente nascosto come fossero preoccupati nel mostrarsi insieme. Ma Chi Magazine manda oggi la conferma rivelando tutta la verità sull’ex di Elisabetta Gregoraci, il quale dopo la fine della relazione con la showgirl si è buttato nelle braccia dell’ex schermitrice. Molti hanno pensato che il flirt con la Fiordelisi fosse un semplice modo per vendicarsi in seguito alla rottura, ma le cose si stanno rivelando più serie di quanto si pensasse.

Sia Giulio Fratini che Antonella Fiordelisi avrebbero infatti qualcosa da ‘far pagare’ alla conduttrice. Il primo si sarebbe potuto vendicare per via della conferma della Gregoraci sulla fine del loro rapporto, fatta senza il suo consenso in diretta televisiva, mentre l’atleta si era contesa per un po’ di tempo Flavio Briatore con Elisabetta. Quello che conta, però, è che oggi Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini sono felicemente fidanzati, e quella che pareva essere una semplicissima frequentazione si è rivelata una storia molto più seria di quanto si pensasse.

Antonella Fiordelisi, chi è davvero il fidanzato Giulio Fratini: tra gli under 30 più ricchi su Forbes

Antonella Fiordelisi e la Gregoraci si erano chiarite qualche tempo fa sulla questione, mentre si trovavano entrambe a Capri. Intanto, il bell’imprenditore Giulio Fratini, classe 1992, porta avanti la sua brillante carriera in parallelo alla more con numerose donne della televisione con ex del calibro di Raffaella Fico e Roberta Morise. Figlio di Sandro Fratini, ricco imprenditore e collezionista di orologi, è stato inserito nei più importanti personaggi under 30 in fatto di imprenditoria da Forbes nel 2020, un riconoscimento che ha attratto senza ombra di dubbio le principali showgirl del mondo della televisione. Poco tempo fa, Fratini aveva anche regalato uno splendido soggiorno nel suo hotel Orologio ad Antonella Fiordelisi, la quale si è beccata anche un posto in tribuna per vedere la Fiorentina.

