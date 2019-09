Antonella Fiordelisi/ “Ecco come ho scoperto Francesco Chiofalo! Incontrarlo? Sì..”

Antonella Fiordelisi continua a raccontarsi ai suoi tantissimi follower e a svelare dettagli della rottura con Francesco Chiofalo. La modella e spadista ha deciso di raccontare come è riuscita a scoprire del tradimento del suo fidanzato: “il nostro sesto senso femminile non sbaglia mai. -ammette – Mentre stava in palestra e io stavo a casa ho voluto contattare più persone”. Poi continua “Mi ha sempre dato molte attenzioni. Non si è mai comportato male a tal punto da farmi insospettire di qualcosa”. In merito alla possibilità di incontrarlo presto, la Fiordelisi ha poi ammesso “Si, lo vedrò appena mi sarò calmata”. Dunque Francesco riuscirà ad avere la possibilità di confrontarsi e dire la sua verità ad Antonella. C’è la possibilità che facciano pace? (Aggiornamento di Anna Montesano)

ANTONELLA FIORDELISI, FRECCIATINA A FRANCESCO

Antonella Fiordelisi rimane molto attiva sui social e nelle ultime ore ha deciso di rispondere alle domande dei fan più curiosi. In molti le stanno chiedendo come sta dopo la rottura con Francesco Chiofalo, al quale ha negato anche la possibilità di un chiarimento faccia a faccia. A chi dunque le chiede cosa sia realmente importante in amore e cosa invece imperdonabile, la Fiordelisi ammette: “Penso che chi ama veramente cerca di non mancare mai di rispetto all’altra persona”. Antonella appare molto determinata a mantenere il proposito di allontanarsi definitivamente da Francesco che, invece, non si arrende e continua a mandarle romentici messaggi social o scuse di ogni genere. C’è davvero la possibilità che la Fiordelisi ceda? (Aggiornamento di Anna Montesano)

ANTONELLA TORNA A PARLARE DI FRANCESCO

Oggi altre rivelazioni potrebbero arrivare e sconvolgere i fan di Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi che da giorni ormai si sono lasciati con nessuna possibilità di tornare sui loro passi, almeno secondo quanto abbiamo capito dalle loro ultime storie. Il romano è stato a Salerno per tre giorni proprio per cercare di vedere la sua ex fidanzata e parlare con lei ma senza molto successo visto che Antonella si è negata mentre parenti e amici le si sono stretti intorno. La soap opera di fine estate continua e mentre Chiofalo ha annunciato che oggi pubblicherà le risposte ad una serie di domande che gli sono arrivate in direct nelle scorse ore, Antonella Fiordelisi rompe il ghiaccio e, tra uno sponsor e una pubblicità, ha pensato bene di dire la sua su Francesco dicendo che sta un po’ meglio ma non è ancora passata del tutto.

ANTONELLA FIORDELISI DICE LA SUA SU FRANCESCO CHIOFALO

In particolare, proprio in una delle sue ultime storie nella tarda ora di ieri, Antonella Fiordelisi, ha spiegato: “Questa è una domanda che mi fate in tante… ad apprezzo tantissimo, per fortuna sto un po’ meglio, cerco di non pensarci…sto sempre con la mia famiglia, con i miei amici… non è facile da superare ma nemmeno impossibile“. Dall’altra parte Francesco Chiofalo rimane in silenzio e lo farà fino a questa sera quando finalmente rivelerà le sue risposte e dirà la sua verità. Più volte il romano ha chiarito che la sua campana non è stata ancora ascoltata e che prima di parlare un pubblico avrebbe voluto farlo con Antonella, cosa rivelerà oggi che ancora non sappiamo? Le storie dei due sono ancora oggetto di gossip, almeno per un po’ poi anche loro finiranno nel dimenticatoio?



© RIPRODUZIONE RISERVATA