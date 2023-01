Antonella Fiordelisi frase choc a Oriana Marzoli/ “Fai godere in tanti modi tu”

Antonella Fiordelisi attacco duro a Oriana: è polemica sul web

La puntata di ieri è stata molto complessa per Antonella Fiordelisi che ha visto uscire dalla Casa la sua amica Dana Saber. Dopo l’annuncio dell’eliminazione della modella italo-marocchina, la schermista si è risentita. Oriana e Nicole hanno esultato quando è uscita Dana, perchè Giaele si è salvata e questo ha mandato su tutte le furie la gieffina.

Antonella Fiordelisi, come riporta Biccy, si è sfogata su Oriana Marzoli con una frase offensiva: “Dipende sempre da chi le fa le cose, se l avessi fatto io con gli uomini della casa sarebbe successo un caos. Perché io ancora vengo massacrata perché un giorno ho fatto la scema con Antonino. Pensate voi, però per farvi capire. Un giorno ho fatto una cosa sbagliata e ancora mi attaccano. Quella invece si butta addosso a tutti non le dicono nulla. Hai goduto che è uscita Dana? Stai godendo, godi, godi, fai godere in tanti modi tu”. Al web non è sfuggito l’insulto rivolto all’influencer spagnola, e gli utenti hanno riempito la schermista di commenti negativi. Per vedere la clip clicca qui.

Antonella Fiordelisi a Oriana: “Sei una brutta persona”

La discussione tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli è continuata anche dopo la puntata. Come riporta Biccy, la schermista dichiara: “Ti conviene ridere, ridi vai, continua a ridere, sei proprio una bella persona. Sì proprio una bella persona complimenti, solo questo sai fare. Vai continua pure a ridere. Ringraziate il Signore che io mentalmente sono forte, perché un’altra persona sarebbe stata male per le vostre provocazioni e le vostre cattiverie”.

La schermista ha continuato anche in un’altra occasione: “Che brutta persona mamma mia. E questa qui ha 30 anni? Si deve vergognare, io mi vergognerei al posto tuo. Mio Dio che persona brutta che sei”. A tutti gli attacchi della Fiordelisi, Oriana ha risposto rifendendo della grossa, senza rispondere alle provocazione e intervenire in alcun modo.

