Antonella Fiordelisi, frase choc sulla depressione al GF Vip/ Web si rivolta

Antonella Fiordelisi e lo scivolone sulla depressione al GF Vip: cosa è successo

Negli ultimi giorni al Grande Fratello Vip 2022, complice l’ingresso dei vari ex, si respira un aria pensate e piena di tensioni. Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno discusso pesantemente e neanche Daniele Dal Moro e Martina Nasoni si sono risparmiati. In questo scenario si aggiunge anche Antonella Fiordelisi con una frase sulla depressione poco gradita al web.

Rivolgendosi ai suoi coinquilini, la schermidora ha dichiarato: “Mamma mia come siete agitati, siete depressi? Non state bene voi eh“. A questo punto, interviene Edoardo Donnamaria che dichiara: “Cos’è mental shaming? Te la prendi con persone che hanno problemi mentali?“. Sui social i commenti negativi verso la Fiordelisi si sono susseguiti senza sosta, ma c’è chi cerca di difenderla ricordando che con Marco Bellavia aveva dimostrato molta sensibilità. La depressione è un argomento caldo al GF Vip che, secondo il popolo social, non andrebbe trattato con leggerezza in un reality show.

Attilio Romita, ultimamente, non vede di buon occhio il rapporto di amicizia tra Edoardo Donnamaria e Tavassi. Il giornalista è stanco di vedere tutte le dinamiche concentrate su di loro e così si scaglia contro il volto di Forum e Antonella Fiordelisi.

In confidenza a Sarah Altobello, l’ex mezzo busto del TG1 dichiara: “Vedi poi, ci sono Edoardo e Antonella che stanno insieme. Ma vedi che c’è dell’altro, perché Antonella a me ha detto ‘appena usciamo da qui dentro io lo mando a fare in c**o’. Loro stanno così, perché sanno che se non stanno insieme escono. Loro hanno attenzioni in questo programma perché stanno insieme e sono una coppia. E litigano e fanno cose, quindi è proprio il contesto che li fa stare insieme”.











