Antonella Fiordelisi frequenta Andrea Graffagnini?/ Immediata la smentita: le parole di lei

Antonella Fiordelisi: nessuna frequentazione con Andrea Graffagnini

Antonella Fiordelisi torna a smentire la frequentazione con Andrea Graffagnini. Dopo la fine della storia con Edoardo Donnamaria con cui i fan sperano possa esserci un ritorno di fiamma, la Fiordelisi si è tuffata totalmente nel lavoro. In attesa di vederla sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia venersì 8 settembre, la Fiordelisi ha annunciato la creazione di una capsule di vestiti e accessori che sarà distribuita in tutto il mondo e l’arrivo di una nuova collezione della sua linea di gioielli “The queen scacco matto”. L’ex vippona che, dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, proprio insieme ad Edoardo Donnamaria, è tra quelle che sta lavorando di più, continua ad essere nel mirino del gossip.

In particolare, i vari esperti, sui social, pubblicano diverse notizie che la riguardano. L’ultima è quella relativa ad una presunta frequentazione con il manager Andrea Graffagnini, riportata da Amedeo Venza su segnalazione di un utente e di cui ha anche parlato Alessandro Rosica. Rumors che la Fiordelisi ha già smentito con parole che non lasciano spazio a fraintendimenti.

Le parole di Antonella Fiordelisi

Amedeo Venza, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha prima pubblicato un post facendo notare la presenza di Antonella Fiordelisi e Andrea Graffagnini nella stessa palestra di Milano e, poi, ha puntualizzato: “Fonti vicine ad entrambi fanno sapere che sono amici e lui si allena lì da molto tempo. Tra l’altro non erano da soli in palestra“. Alessandro Rosica ha aggiunto che la Fiordelisi è single: “Antonella è single, quindi qualora ci fosse qualcosa non c’è motivo di screditarla”.

Antonella, sul proprio canale broadcast di Instagram, ha pubblicato una foto in cui è a casa, a letto, mentre mangia un gelato scrivendo: “Quando apro Google e leggo scritto Antonella Fiordelisi ovunque”. In realtà, la Fiordelisi aveva già smentito tale gossip lo scorso agosto quando, durante i pochi giorni di vacanza che si era concessa insieme alla migliore amica Ilenia, circolavano vari gossip su di lei. “Le notizie che stanno girando su me e Andrea G. sono fake. E’ un nostro amico e ovviamente in non posso farmi vedere con gli amici maschi perché OMG Antonella già esce con uno. Quando, un giorno, mi fidanzerò, ve lo farò capire, tranquilli. Ora sono single, pace e amore”.

