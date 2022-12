“Antonella Fiordelisi fuori dal GF Vip”/ Il web chiede la squalifica della gieffina

Il web contro Antonella Fiordelisi: “Fuori dal GF Vip”

Cala a picco l’indice di gradimento nei confronti di Antonella Fiordelisi, una delle protagoniste più controverse di questo Grande Fratello Vip 2022. Nelle ultime ore, la schermista ha fatto un gesto che ha indignato il web perdendo molti consensi.

Micol furiosa con Tavassi: "È cambiato qualcosa per sempre"/ Colpa di Antonella: "È un'imbecille che mi odia"

Tutto è partito da una imitazione di Oriana Marzoli poco lusinghiera, che la schermista ha messo in scena nella Casa. Il modo con cui Antonella ha replicato gli atteggiamenti dell’influencer spagnola è stata interpretata dal pubblico e dagli altri concorrenti della Casa, come offensiva. Persino Edoardo Donnamaria, fidanzato di Antonella, è caduto in una profonda crisi a causa del suo gesto. Il volto di Forum è sempre più deciso a troncare la storia con la Fiordelisi e soffre terribilmente, tanto da scoppiare in lacrime. Il web è furioso e ha chiesto e a gran voce la squalifica della schermista con l’hashtag #AntonellaFuori.

Soleil Sorge difende Oriana da Antonella Fiordelisi/ "Mi dispiace che..."

Soleil Sorge condanna il gesto di Antonella Fiordelisi e si schiera con Oriana

L’imitazione di Oriana Marzoli da parte di Antonella Fiordelisi, ha alzato un polverone notevole sui social. Il web è insorto contro la schermista perchè contrario al modo, ritenuto, offensivo con cui ha interpretato l’immagine dell’influencer spagnola. Ad intervenire contro la gieffina si è aggiunta anche Soleil Sorge, conduttrice di Grande Fratello Vip Party, nonché ex concorrente del reality show.

Soleil si è schierata contro Antonella Fiordelisi e lo dimostra il “like” al seguente commento: “Mi dispiace solo moltissimo che Oriana abbia assistito a questo schifo. Del resto non commento neanche più, perché sono senza parole”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne rimane a favore di Oriana Marzoli e condanna il gesto della schermista che perde sempre più quota. Sicuramente, Alfonso Signorini avrà modo di chiarire e approfondire, in puntata, la questione anche con l’aiuto delle due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Oriana Marzoli contro Antonella Fiordelisi/ "Domani gliela faccio pagare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA