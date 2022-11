Antonella Fiordelisi furiosa con Edoardo Donnamaria: “Non dormo con te”/ Colpa di Micol…

Antonella Fiordelisi, nuova lite con Edoardo Donnamaria

Per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, quello appena trascorso è stato un giovedì ricco di emozioni. Dopo aver interpretato Jack e Rose nella versione del Grande Fratello Vip 2022 del film Titanic, l’ex schermitrice e il conduttore radiofonico si sono divertiti a fare il karaoke con tutti gli altri concorrenti. Una canzone, però, ha scatenato la rabbia di Antonella. Per cantare “Girasole” di Giorgia, Edoardo Tavassi e Luca Onestini, i conduttore della serata karaoke del GF Vip, hanno chiamato Edoardo Donnamaria che, in precedenza aveva espresso il desiderio di cantare quella canzone e Micol Incorvaia. I due si sono così esibiti sotto lo sguardo di Antonella Fiordelisi che, prima ha sorriso divertita e poi si è visibilmente infastidita.

Al termine del brano, Edoardo si è lasciato andare ad una dichiarazione d’amore dedicando la canzone proprio ad Antonella dopo averla guardata per tutta la durata del brano. Antonella, però, nonostante la dedica, ha mostrato la propria gelosia e, sfogandosi con Charlie, Luca Salatino e Oriana ha raccontato di essersi arrabbiata perchè Edoardo le aveva chiesto di cantare insieme per poi dedicarle il brano. “Con tutte le persone con cui poteva cantare proprio con lei? Di lui mi fido, ma mi dà fastidio”, ha ammesso l’ex schermitrice.

Lo sfogo di Antonella Fiordelisi con Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria si è immediatamente accorto della reazione furiosa di Antonella Fiordelisi e ha provato a riparare la situazione. “Puoi andare da lei. Vai a toccarle il viso, vai a toccarle i brufoletti. Vai a scacciare i brufoletti alla tua ex, alla tua amica-ex fidanzata. Non mi rompere e vattene da lei. Poverina falla cantare ancora dai. Ma perché non si fidanza con Edoardo Tavassi? Quanto tempo ci vuole ancora? Quanto ci vuole per l’innamoramento?”, lo sfogo di Antonella con Edoardo. “Potevo evitare di cantare da lei perchè sapevo che si avrebbe dato fastidio. Ho fatto una caz*ata”, ha ammesso Edoardo.

“Oggi non dormo con te. Dormo con Oriana”, ha poi aggiunto Antonella. “Assolutamente no. Io non riesco a non dormire con te. Quel giorno in cui non dormiremo insieme significherà che sarà successa una cosa gravissima”, ha replicato Edoardo che, poi, è riuscito a convincere la Fiordelisi a dormire con lui.











