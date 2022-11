Antonella Fiordelisi, gaffe sull’ex di Bonolis/ Bruganelli la gela: “Io e Laura Freddi siamo grandi amiche!”

Antonella Fiordelisi, gaffe sull’ex di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: gelo al Grande Fratello Vip

Gaffe e stoccate non mancano nella nuova diretta del Grande Fratello Vip 2022. La prima arriva da Antonella Fiordelisi che perde subito le staffe quando in Casa arriva Micol Incorvaia, ex fidanzata di Edoardo Donnamaria. La spadista è subito aggressiva e palesa una grande gelosia che si riversa sulla nuova arrivata. L’atteggiamento non piace in studio e trova le critiche di Orietta Berti e, ancora di più, di Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli asfalta Antonella Fiordelisi: "Scenata di gelosia a Edoardo? Brutta figura"/ "Sei ingiusta!"

Quest’ultima le fa notare che: “A essere la prima della classe quando non ci sono avversari sono bravi tutti, è adesso che devi dimostrare di essere sopra”. Antonella però replica a tono: “Io non penso che se tu dovessi conoscere l’ex di Paolo Bonolis faresti le feste!” La Fiordelisi però commette una gaffe, ignorando che in realtà tra la Bruganelli e la ben nota ex di Paolo c’è oggi un bellissimo rapporto. Ci pensa Sonia a ricordarglielo in diretta: “Io sono una grande amica di Laura Freddi, certo quella di prima è troppo anziana, va però detto che io sto da 25 anni con mio marito!” conclude l’opinionista, zittendo di fatto la Fiordelisi.

