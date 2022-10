Antonella Fiordelisi: “Ginevra Lamborghini? Pessima, deve vergognarsi!”/ “È fidanzata ma con Antonino…”

Antonella Fiordelisi attacca Ginevra Lamborghini al GF Vip: “È fidanzata ma ci ha provato con tutti nella Casa”

L’attacco lanciato da Ginevra Lamborghini ad Antonino Spinalbese nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 2022 ha non solo lasciato deluso e sbigottito l’ex di Belen Rodriguez ma ha anche scatenato le critiche di alcune inquiline nella Casa. Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà. Nei confronti della prima citata, d’altronde, Ginevra ha lanciato un chiaro attacco, invitando addirittura Edoardo Donnamaria a scappare da lei e a salvarsi perché “è una gatta morta”.

La Fiordelisi è tornata a replicare a Ginevra in un confessionale, accusandola duramente. “Lei, nonostante sia fidanzata, non ha fatto altro che provarci come una gatta morta con tutti quelli della Casa… Lezioni di vita da Ginevra anche no!”, ha tuonato.

Giaele De Donà appoggia Antonella: “Ginevra ridicola!”

Lo sfogo di Antonella contro Ginevra è proseguito: “Tu pensa a te, io le mie strategie d’amore le ho usate ma hanno anche funzionato. Mentre tu hai perso sia quello che hai fuori che quello che hai dentro, Antonino. Pessima, non vorrei mai avere un’amica così, vergognati!” Accuse alle quali si sono poi aggiunte quelle di Giaele De Donà: “Ginevra parlava di un’amicizia bellissima, di tenere a lui tantissimo e poi invece che aiutarlo in un momento di difficoltà e difenderlo, si è messa ad attaccarlo e a unirsi al branco. Ridicola!” Parole che potrebbero trovare domani, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip, la replica della Lamborghini.

