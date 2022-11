Antonella Fiordelisi ha avuto un flirt con Marco Borriello?/ L’indiscrezione choc…

Antonella Fiordelisi ha avuto un flirt con Marco Borriello?

Antonella Fiordelisi ha avuto un flirt con Marco Borriello? Durante la diretta di Casa Pipol, Samara Tramontana e Silvia Provvedi hanno lanciato lo scoop. Nella casa del grande Fratello Vip, Antonella aveva fatto discutere per le sue dichiarazioni. Dopo Higuain e Zaniolo, la ragazza aveva dichiarato di aver riceuto un messaggio privato su Instagram da Francesco Totti. In realtà l’ex capitano della Roma non sarebbe stato l’unico a contattare la Fiordelisi. A rivelarlo è stata Samara: “Antonella Fiordelisi ha fatto un sacco di polemica. Diversi calciatori le hanno scritto ma Totti non è l’unico. C’è stato qualcosa con Marco Borriello, ma non sappiamo se gli ha messo un “mi piace” o qualcosa di più. Ma non solo lui le ha scritto ma anche un giocatore della Juventus l’ha fatto ma è fidanzatissimo”.

Giulia Provvedi collegata a Casa Pipol ha però asfaltato la Fiordelisi. La ragazza non avrebbe visto di buon occhio il fatto che la ragazza abbia iniziato a fare una lista dei calciatori che la avrebbero contattata: “Parentesi calciatori, io le ho sentite le sue uscite. Lei fa la finta tonta è partita che sembrava una pecorella, dolcissima… adesso è aspida come il veleno facendo la lista della spesa delle persone che le hanno scritto. Non è l’unica che riceve messaggi da uomini… un po’ meno Fiordelisi”, ha dichiarato.

Antonella Fiordelisi e i flirt con i calciatori: da Higuain a…

Antonella Fiordelisi sarebbe molto corteggiata dai calciatori. La diretta interessata aveva parlato nella casa del Grande Fratello Vip di Gonzalo Higuain, Nicolò Zaniolo e Francesco Totti. Gianluca Benincasa invece aveva parlato di un appuntamento con Weston McKennie. Stando a quanto raccontato ieri a Casa Pipol, Antonella Fiordelisi avrebbe avuto un flirt anche con Marco Borriello, ex compagno di Belen Rodriguez.

Tra i due ci sarebbe stato solo uno scambio di messaggi. Sembra però che la Fiordelisi sia stata contattata anche da un calciatore sposato della Juventus. Al momento non è stata svelata l’identità anche se non è detto che Antonella non ne parli prossimamente. Ora la ragazza sta vivendo una bella storia d’amore con Edoardo Donnamaria di cui sembra essere innamorata. I due nelle scorse ore sono stati beccati dalle telecamere in atteggiamenti hot sotto le coperte e si mormora che i due abbiano fatto l’amore. Alfonso Signorini interverrà in puntata per spiegare cosa è successo?

