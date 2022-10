Antonella Fiordelisi ha avuto una storia con Massimo Giletti?/ Gli scatti che…

Antonella Fiordelisi ha avuto un flirt con Massimo Giletti?

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip Antonella Fiordelisi avrebbe frequentato un popolare conduttore televisivo. Il Settimanale Chi in edicola questa settimana ha pubblicato degli scatti in cui si vede Antonella Fiordelisi in compagnia di Massimo Giletti. I due avrebbero avuto una breve relazione prima che la ragazza entrasse nella casa. Sarebbe stato poi Giletti a voler troncare la frequentazione saputo dell’ingresso della Fiordelisi nella casa. Sul Settimanale infatti si legge: “Una frequentazione breve, che è terminata quando il giornalista è andato in vacanza in Sicilia a riflettere e Antonella si apprestava ad affrontare il Grande Fratello Vip”.

La scelta di Antonella Fiordelisi non sarebbe stata vista di buon grado da Massimo Giletti che avrebbe deciso di interrompere il rapporto. Tra i due però sarebbe rimasto un bel rapporto di amicizia. Le immagini pubblicate dal Settimanale Chi risalgono al mese di luglio. Negli scatti si vede Giletti andare a prendere Antonella Fiordelisi sotto casa e accompagnarla in una gioielleria in cui lei aveva una commissione da fare. Poi i due si sono diretti a prendere insieme un aperitivo. Al termine della serata, i due sono entrati nello stesso portone. Non sappiamo se tra loro ci sia stato solo un flirt se stava nascendo qualcosa. Ora però Massimo Giletti è single mentre Antonella ha intrapreso nella casa una frequentazione con Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, scoppia la passione

Antonella Fiordelisi si sta lasciando sempre più andare con Edoardo Donnamaria. Nella serata di ieri nella casa del Grande Fratello Vip, i due rimasti soli in giardino si sono abbandonati a dei momenti di tenerezza. I due sono inseparabili e i baci si alternano a delle attenzioni quotidiane. Dopo il temporaneo distacco, i due sembrano essersi ritrovati. Dopo il chiarimento avvenuto per un sospetto avvicinamento di Antonella Fiordelisi ad Antonino Spinalbese, tra i due è scattato il primo vero bacio.

C’è chi però riguardo a questo bacio nutre forti dubbi. Molti infatti ritengono che Edoardo Donnamaria sia preso da Antonella ma al contrario la ragazza non sia così interessata realmente a lui. Altri sono convinti che Antonella sia interessata ad Antonino che però non contraccambierebbe le attenzioni. Nelle ultime ore però tra Antonella e Edoardo sembra essere tornato il sereno. Isolati in giardino, i due si sono lasciati andare a abbracci e carezze. Il peggio è passato?

