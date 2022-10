Antonella Fiordelisi “Ha le ciglia attaccate con la colla”/ La critica a Elenoire Ferruzzi fa discutere

Antonella Fiordelisi stronca Elenoire Ferruzzi: “E’ insicura e…”

Antonella Fiordelisi critica duramente Elenoire Ferruzzi. Nelle ultime ore la concorrente del Grande Fratello Vip ha stroncato la Ferruzzi sul suo aspetto estetico. Secondo Antonella infatti il fatto che Elenoire abbia abusato della chirurgia estetica dipenderebbe da una questione di insicurezza. Antonella ha infatti ammesso: “Una persona che si rifà così è insicura, è normale che sia gelosa dei suoi affetti. Quelle ciglia sono attaccate con l’Attack le fa male! Anche le unghie, io vedo come dorme: dorme con le mani piegate fuori la coperta perché ha paura di rovinarle, è vero che chi bella vuole apparire un po’ deve soffrire, ma lei per essere così soffre parecchio”.

In molti hanno avuto da ridire sull’aspetto estetico di Elenoire che prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip ha però definito il suo corpo un capolavoro. Nella casa alcuni concordano con le parole di Antonella ritenendo che Elenoire sia eccessivamente rifatta. Parlando con Alberto ed Edoardo delle due vippone, Antonella ha chiuso la conversazione prendendosi gioco del look “artificiale” dell’icona trans del Grande Fratello Vip. Elenoire verrà messa al corrente di quanto dichiarato da Antonella Fiordelisi? Come reagirà?

Antonella Fiordelisi pronuncia una battuta hot. La concorrente del Grande Fratello vip si è ritrovata in giardino a parlare con Antonino Spinalbese e Edoardo Donnamaria di un tema hot ricorrente, quello della mancanza di rapporti sessuali. La Fiordelisi non si è trattenuta e ha dichiarato: “E’ normale che dopo cinque settimane nella casa un uomo abbia un’erezione, non fate i puritani adesso”. Antonino Spinalbese ha infatti spiegato di avere delle mancanze da quel punto di vista ma ha poi aggiunto che non potrebbe mai lasciarsi andare in un programma sapendo di essere circondato da altre persone.

Antonella è poi uscita allo scoperto rivelando alcune confidenze fatte da Antonino Spinalbese: “Gli uomini volendo possono andare a letto pure tutti i giorni con ragazze diverse. Sai con quante ragazze è andato Antonino pure questa estate, non c’è nulla di male ma non è interessato. Con Giaele vuole passare il tempo, uno in qualche modo deve pure trovare il modo di trascorrerlo nella casa, mica si può stare a guardare il cielo, ma non gli interessa altro”. E intanto c’è chi tra gli utenti del web continuano a tifare per la coppia formata da Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi: “Io finirò per shippare Nino con Antonella.. Sarà la mia condanna, hanno un feeling pazzesco.. lei gelosa marcia di Ginevra e lui che non la scaccia mai”, scrive un utente.











