Antonella Fiordelisi ha un fidanzato fuori dal GF Vip?/ Spuntano Giletti e Gianluca, lei: “Frequentazioni…”

Nella casa del Grande Fratello Vip 2022, Antonella Fiordelisi ha instaurato un rapporto speciale con Edoardo Donnamaria. Tra i due il feeling sta crescendo sempre di più e non mancano baci, coccole, abbracci e parole importanti. Tuttavia, fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, la Fiordelisi continua ad essere al centro del gossip. Ci sono, infatti, diverse indiscrezioni che vorrebbero la Fiordelisi già fidanzata. È spuntato, infatti, il nome di Gianluca Benincasa con cui la Fiordelisi ha avuto una relazione che, tuttavia, è finita diversi mesi fa. Sui social è così spuntata una foto di Antonella e Gianluca che, però, risale a tantissimi mesi fa come ha sottolineato il padre della Fiordelisi.

Il settimanale Chi, poi, nel corso dell’ultimo numero, ha pubblicato le foto di una serata trascorsa con Massimo Giletti che, tuttavia, secondo quanto ha spiegato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, noto su Instagram come “Investigatore Social” risalirebbero ad una vecchia serata trascorsa nel capoluogo lombardo. Va detto che la stessa Antonella, interrogata da Alfonso Signorini, ha spiegato di essere single e di non avere un fidanzato fuori: “C’erano delle frequentazioni, sì, ma nessun fidanzato!”

Le parole del padre di Antonella Fiordelisi

A parlare della vita privata di Antonella Fiordelisi è stato il padre Stefano che, ai microfoni di Casa Pipol, ha parlato proprio delle foto della figlia con Massimo Giletti. “Massimo Giletti? Ma va, quelle foto sono dello scorso ottobre, era una cena c’era anche una sua amica. Non è mai stato un suo flirt. Massimo Giletti è un amico di famiglia“.

Sempre a Casa Pipol, invece, ha approvato il rapporto con Edoardo Donnamaria considerando il ragazzo adatto ad Antonella per quello che ha visto finora. “Antonella mentalmente la vedo molto presa da Edoardo Donnamaria perché è il tipo che più si adatta a lei, è molto calmo e ferma un po’ la sua irruenza. Al tempo stesso ha molta paura di legarsi a lui così gioca con Antonino Spinalbese, che invece a livello fisico è il suo tipo ideale. Secondo me cerca Antonino per non attaccarsi troppo ad Edoardo. Lei non si fida delle persone. Se dovessi sceglierne uno come genero preferirei Edoardo”.

