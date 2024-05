Antonella Fiordelisi ha un nuovo fidanzato?/ Le ultime novità dopo la rottura con Guglielmo Vicario

Tra i volti che muovono i primi passi nel mondo dello spettacolo, soprattutto quando il passo avviene attraverso i reality, non tutti riescono a restare al centro dell’attenzione. C’è chi si dedica ad un cambiamento radicale e chi sposta il baricentro della propria attività sui social. Antonella Fiordelisi, dopo l’esperienza al GF Vip, non ha lasciato che si perdessero le proprie tracce ed oltre ad essere particolarmente seguita sul web è oggi impegnata con l’avventura a Pechino Express 2024. Ma soffermandoci alle curiosità relative alla sfera privata, la domanda non può che essere: Antonella Fiordelisi ha un fidanzato?

Proprio le novità di carattere sentimentale sono state spesso il tema principale in riferimento alle curiosità sul conto di Antonella Fiordelisi, soprattutto dopo l’esperienza al GF Vip. Ai tempi del reality ebbe una lunga relazione, anche piuttosto tormentata, con Edoardo Donnamaria. Insieme hanno proseguito la frequentazione anche una volta spenta la luce dei riflettori ma a quanto pare la liaison non ha avuto lunga vita. Ma ad oggi, c’è un nuovo fidanzato nella vita di Antonella Fiordelisi? La risposta pare essere negativa, stando almeno alle sue stesse dichiarazioni recenti.

Antonella Fiordelisi ‘esclude’ un nuovo fidanzato: “Mai stata più single di così…”

“Mai stata più single di così”, queste le parole di Antonella Fiordelisi in una recente intervista rilasciata al settimanale Chi. L’ex volto del GF Vip ha dunque confermato di non essere alle prese con un nuovo fidanzato; da alcune settimane si è conclusa la liaison con Guglielmo Vicario – portiere del Tottenham – ed è lecito credere che la giovane voglia ora godersi il momento professionale piuttosto che tuffarsi in una nuova relazione.

Sempre nell’intervista al settimanale Chi, Antonella Fiordelisi – come riporta Fanpage – ebbe modo di chiarire anche una sorta di ‘scandalo’ che risale a quando aveva solo 18 anni. “Mi scrisse Gonzalo Higuain, mi metteva like alle mie foto e mi contattò in privato chiedendomi altre foto. Rifiutai, non so quante lo avrebbero fatto e lo feci sapere. Non lo rifarei: il mio numero finì su tutti i giornali del mondo per questo gossip”.

