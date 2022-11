Antonella Fiordelisi, “Higuain mi ha chiesto foto hot”/ Poi fa una rivelazione…

Antonella Fiordelisi a ruota libera su Niccolò Zaniolo e Gonzalo Higuain

Antonella Fiordelisi ha fatto delle clamorose rivelazioni nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip. Punzecchiata da Alfonso Signorini, Antonella Fiordelisi ha raccontato di essere stata contattata da Niccolò Zaniolo, calciatore della Roma. Secondo Antonella, Niccolò aveva organizzato tutto per incontrarla ma all’ultimo sarebbe saltato tutto. Il motivo? Niccolò Zaniolo si sarebbe “spaventato” alla notizia della partecipazione della Fiordelisi al Grande Fratello Vip: “Inizia con la Zeta ed è di Roma: aveva organizzato tutto lui e poi non si è presentato, però meglio. Forse non si è presentato perché venivo al GF”. Poi Antonella ha fatto il nome bomba di un altro calciatore che invece con lei sarebbe stato più esplicito. Si tratta del calciatore del Napoli Gonzalo Higuain: “Lui è stato più esplicito, mi ha chiesto delle foto un po’ spinte, ma io gli ho mandato una pernacchia, una faccia buffa”.

Già in passato Antonella Fiordelisi aveva fatto chiarezza spiegando di non aver mai avuto nessun flirt con entrambi i calciatori: “Non sono mai stata con questi due calciatori, anzi in generale non sono mai stata con calciatori. Forse uno ma non era né Zaniolo né Higuain”. Antonella Fiordelisi però si contraddice in quanto ieri sera in puntata ha dichiarato che Zaniolo aveva pianificato l’incontro mentre qualche mese fa ad una domanda d un utente su Instagram aveva risposto di essere stata contattata in privato dal calciatore ma di non aver visto il messaggio: “Sì, quando ancora non era così famoso, ma io neanche vidi il messaggio, me ne sono accorta dopo”. Quale sarà la verità?

Antonella Fiordelisi si è poi lasciata andare ad una dichiarazione bollente che ha suscitato grande curiosità nei fan del Grande Fratello Vip. Nei giorni scorsi, la Fiordelisi parlando con Edoardo Donnamaria e Sofia Giaele De Donà ha dichiarato che Francesco Totti le aveva scritto in privato. Poi però si è ammutolita avendo capito di averla sparata grossa. Nella puntata di ieri sera però Alfonso Signorini le ha chiesto maggiori dettagli sulla vicenda: “Nella casa ti sei lasciata sfuggire un’affermazione che sul web ha fatto scoppiare un casino”. A quel punto Signorini le ha fatto notare quello che era successo e la Fiordelisi ha ammesso: “Non so di preciso quando mi ha scritto perchè ho visto solo scritto Ciao e ‘accetta la richiesta’, ma l’ho letto troppo tardi e non l’ho accettato”.

Incalzata da Signorini, Antonella ha cercato di ricordare a quando risalisse il messaggio, ma l’influencer non ricorda di preciso: “Un paio di mesi fa, ma non ricordo quando. Comunque si era lasciato con Ilary, non so se stava con Noemi o da solo”. Signorini le fa presente allora che Totti non è mai stato solo ma che ora vive una storia d’amore con Noemi Bocchi. Antonella imbarazzata saluta Noemi e precisa che la chat può essere vista, ma oltre al ‘ciao’ non c’era nulla.











