Antonella Fiordelisi “Ho ancora il Covid”/ “Frequento un ragazzo, GF Vip? Ora no…”

Antonella Fiordelisi è intervenuta questo pomeriggio ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, durante la quale ha svelato come sta dopo essere risultata positiva al Covid: “Non sono ancora guarita, per fortuna non ho più i sintomi ma me la sono vista veramente molto male i primi 3-4 giorni. Ora mi sono un po’ ripresa”, ha spiegato. La Fiordelisi si era vaccinata (con prima dose) meno di un mese fa, ma nonostante questo è stata comunque raggiunta dal virus.

Modella ed influencer, se sui social va fortissimo, in amore, dice, “ci stiamo lavorando”. L’ex di Francesco Chiofalo si è sbottonata un po’ di più asserendo: “Mi sto frequentando con un ragazzo però per adesso nulla di ufficiale”. Incalzata da Francesco Fredella a svelare l’identità del fortunato, la Fiordelisi ha invece glissato, mentre ha voluto fare chiarezza sul chiacchierato gossip relativo al presunto flirt con Carlos Maria: “Per quanto riguarda il figlio di Fabrizio Corona, non è successo assolutamente nulla. Erano uscite delle foto ma siamo solo amici, eravamo andati a cena con degli amici”.

Chi è il fidanzato attuale di Antonella Fiordelisi? Lei non si considera fidanzata ma nel corso dell’intervista ha svelato: “Mi sto frequentando con un ragazzo che non è del mondo dello spettacolo, è di un altro mondo…”. Quindi si è lasciata andare con qualche indizio in più: “A 36 anni, è un imprenditore se così vogliamo dire. Se è di Salerno? Può essere…”.

Il nome della Fiordelisi sin dall’inizio del Grande Fratello Vip era trapelato con insistenza, con annessa polemica su una presunta quarantena poi saltata, ma qual è la verità? Antonella ha replicato: “Io avevo fatto dei provini durante il Grande Fratello, verso settembre, ed ero molto piaciuta, poi non so il motivo per cui non mi abbiano preso. Una cosa è certa: qualora mi dovessero richiamare per dei provini ne sarei contraria perché fare i provini sempre, ogni anno piacere e non essere mai presa a livello emotivo non credo sia una grande cosa”. Tra gli altri suoi progetti professionali c’è tuttavia la ripresa della scherma a livello agonistico e quello di fare un brand di abbigliamento “unisex” tutto suo. Tornando ai reality, ha leggermente ritrattato asserendo: “Io lo farei anche un reality perché non sono una falsa e chi dice di no penso sia un ipocrita”. E cosa ne pensa dell’Isola dei Famosi? “La farei però il fatto di non mangiare un po’ mi pesa perché io mangio tantissimo”.

