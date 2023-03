Antonella Fiordelisi “ho pensato di diventare madre”/ “Storia importante con Edoardo”

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: il desiderio di un figlio

Il Grande Fratello Vip 2022 è stata un’esperienza che ha cambiato nel profondo la vita di Antonella Fiordelisi. L’ex concorrente non solo è stata una delle grandi protagoniste di questa edizione, ma nella Casa più spiata d’Italia ha anche avuto modo di conoscere Edoardo Donnamaria. La loro relazione ha fatto e sta facendo sognare numerosissimi fan e, ora che entrambi sono fuori dai giochi, sono pronti a viversi al 100% lontano dalle telecamere.

In un’intervista rilasciata a Casa Chi, l’ex Vippona ha parlato della sua avventura nel reality e dell’amore che nutre per il volto di Forum, ritrovato fuori dalla Casa e con il quale sta condividendo giorni romantici e spensierati. Ma la Fiordelisi ha voluto sbilanciarsi, rivelando che al fianco di Edoardo vorrebbe dei figli: “Ne avevamo parlato anche in Casa, siccome è una storia importante, avevamo pensato in futuro di andare oltre. Io per la prima volta ho anche pensato di diventare madre, questo sì, ma l’ho pensato solo con lui. E lui questa cosa già me l’aveva detta inizialmente“.

L’ipotesi di diventare genitori non è dunque così remota per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Ora che la coppia non è più al Grande Fratello Vip 2022, ha modo di approfondire la conoscenza e di costruire insieme, l’uno al fianco dell’altra, quel futuro che tanto desideravano. Eppure, per mettere alla prova la propria stabilità di coppia, i due si sono imposti anche alcuni veti. Il volto di Forum, in particolare, non dovrà più vedere Nicole Murgia, alla quale sembrava essersi sensibilmente avvicinato nella Casa.

A Casa Chi la schermitrice conferma che il fidanzato è ancora d’accordo su questo aspetto: “È successo che in casa io gli ho detto: ‘Mi hai fatto stare male, non so se tornerò con te’. E lui mi ha detto: ‘Guarda, ti prometto che non voglio più farti stare male. Quindi, visto che non sono stato corretto nei tuoi confronti, io non avrò nulla a che fare con queste persone’“.

