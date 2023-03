Antonella Fiordelisi: “Ho scoperto sensibilità in Oriana e Giaele”/ E Tavassi…

Antonella Fiordelisi: “Dopo quello che è successo con Edoardo…”

Animi distesi al Grande Fratello Vip dopo alcune settimane di forte tensione. I concorrenti si sono molto avvicinati tra loro e questo anche complice la trasformazione di Antonella Fiordelisi, che ha chiarito con Edoardo Donnamaria e si è avvicinata ad alcuni concorrenti con i quali non aveva mai avuto un gran rapporto. Tra questi ci sono Oriana e Giaele. L’ex schermitrice, in puntata, ha spiegato di aver scoperto nuovi lati nelle due, con le quali ora ha un rapporto più disteso.

“Dopo quello che è successo con Edoardo si sono avvicinate Oriana e Giaele, un lato loro che ho scoperto, una sensibilità che soprattutto nel caso della prima non ho visto. Le ho viste vere e sincere. Ho cominciato a parlare con loro, anche con Micol, con Tavassi, che mi ha detto che ha scoperto un lato di me che non si vede in puntata” ha rivelato Antonella.

Edoardo Tavassi ‘benedice’ Antonella e Donnamaria

Il cambiamento di Fiordelisi è stato apprezzato anche da Edoardo Tavassi, che in settimana si è avvicinato molto ad Antonella, istaurando con lei un rapporto di amicizia. Il concorrente ha spiegato: “Io ho sempre detto che Antonella, quella vera, è quella che abbiamo visto in questa settimana. A me questa Antonella piace. E mi auguro che Edoardo trovi questa persona fuori perché a me lei così piace, se fosse così spero che si sposino e facciano figli“.

