Antonella Fiordelisi hot al GF Vip: “Io e Edoardo facciamo sess* ogni notte”/ “Faremo tanti figli”

Antonella Fiordelisi la frase choc su Donnamaria: ecco cosa è successo

Antonella Fiordelisi è stata protagonista di una frase piuttosto scioccante sul suo fidanzato Edoardo Donnamaria. La schermidora, durante uno scontro con Micol Incorvaia, ha fatto una rivelazione piuttosto piccante che ha infastidito persino il volto di Forum.

La gieffina ha dichiarato a Micol: “Ancora non hai capito, non litigheremo mai io ed Edoardo. Ci sposeremo e faremo dei figli. Ne faremo anche due di figli. Faremo tanti figli! Già lo facciamo tutte le notti pensa quanti figli faremo. Vai a farlo pure tu la notte che ne hai bisogno fidati!”. A questo punto, Donnamaria ha chiesto ad Antonella Fiordelisi di non rispondere e di non parlare in quel modo. Sul web la frase choc della schermidora ha creato molte fratture e diverse polemiche, considerando i toni della sfuriata alla sorella di Clizia. Per vedere la clip clicca qui.

Antonella Fiordelisi svela: “Voglio dei figli da Edoardo”

Nonostante i tira e molla della coppia, Antonella Fiordelisi si dichiara molto innamorata di Edoardo Donnamaria. La schermidora ha ammesso di stare attraversando una crisi con il volto di Forum, ma di aver anche pensato di creare con lui una famiglia.

In confidenza a Martina Nasoni, la Fiordelisi svela: “Io non l’ho mai pensato con nessuno di diventare mamma, con lui l’ho pensato due mesi fa. Ho pensato di fare una famiglia con lui tanto che mi sento innamorata. Però, con tutti i problemi che ci sono stati, adesso ti direi che dobbiamo accertarci prima che le cose come vanno. In generale comunque non l’avevo mai pensato, con lui sì ma anche lui con me”.

