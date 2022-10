Antonella Fiordelisi, Il papà boccia Antonino Spinalbese/ “Sceglierei Edoardo Donnamaria”

GF Vip 2022, Antonella Fiordelisi e il rapporto con Edoardo e Antonino: parla il papà

Antonella Fiordelisi è una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello Vip 2022. Non solo per il suo carattere schietto e determinato, che l’ha più volte portata a scontrarsi con i coinquilini, ma anche per il flirt in corso con Edoardo Donnamaria. Il loro rapporto negli ultimi giorni ha vissuto una crisi, dovuta soprattutto all’avvicinamento della ragazza ad Antonino Spinalbese. Tuttavia a chi tra i due Antonella è realmente interessata? Il papà Stefano cerca di chiarirlo in un’intervista a Casa Pipol su The Pipol News.

Interpellato sul doppio rapporto instaurato dalla Fiordelisi con i suoi due coinquilini, il padre della ragazza offre un’analisi lucida di ciò che al momento sta provando la figlia: “Io la vedo molto presa mentalmente da Edoardo, perché è il tipo che più si adatta a lei. La invita a riflettere, ferma un po’ quella sua irruenza insomma. Però al tempo stesso lei ha un po’ paura di legarsi ad una persona che poi non conosce o conosce da pochissimo. Per cui ogni tanto gioca con Antonino, che almeno fisicamente è il suo tipo“.

Stefano Fiordelisi, papà di Antonella: “Sceglierei Edoardo“

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, d’altronde, Antonella Fiordelisi ha sempre confessato di essere mentalmente attratta da Edoardo Donnamaria. Con lui ha costruito un rapporto di complicità, si confida, ci scherza, sembra aver trovato il giusto compagno di viaggio con cui condividere l’esperienza. Al tempo stesso, però, sembra attratta anche da Antonino Spinalbese. Il dualismo tra i due concorrenti viene spezzato dal papà di Antonella, che confessa chi tra i due preferirebbe avere a casa nel tradizionale pranzo della domenica in famiglia: “Sceglierei Edoardo“.

Stefano Fiordelisi predilige dunque il giovane volto di Forum come suo possibile “genero”. Mentre sull’ex di Belén Rodriguez ammette: “Lui gioca in fondo“. Le idee dunque sono molto chiare, resta ora da capire come Antonella Fiordelisi si comporterà nella Casa nei prossimi giorni: proseguirà la conoscenza con Edoardo o tornerà ad avvicinarsi ad Antonino? Una risposta, forse, potremmo già averla questa sera durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022.

