Antonella Fiordelisi, il team legale contro Francesco Totti e Nuccetelli/ “Si procederà per vie legali se…”

La rivelazione di Antonella Fiordelisi su Francesco Totti al Grande Fratello Vip 2022 continua a creare scalpore ed alimentare le discussioni. La concorrente ha infatti svelato di aver ricevuto una richiesta di messaggio via Instagram dall’ex calciatore della Roma, pochi mesi fa. Sul caso è intervenuto Alex Nuccetelli, grande amico del Capitano, che ha preso parola al suo posto smentendo categoricamente il retroscena raccontato dalla Vippona nel reality. “Francesco in questo momento è un elemento vulnerabile e non merita questi gossip” aveva confessato a Biccy.

La presa di posizione di Nuccetelli, tuttavia, non è andata giù al team legale della Fiordelisi, che si è mosso per difendere la ragazza accusata di aver detto una falsità. Sul profilo Instagram di Antonella è stato infatti pubblicato il seguente comunicato: “Egregio sig. Nuccetelli, è troppo facile offendere e dare della bugiarda ad una ragazza che in questo momento non può replicare e che durante un reality ha fatto una sua personale confidenza“.

Il team legale di Antonella Fiordelisi interviene per tutelare la concorrente del Grande Fratello Vip 2022, e rivolge una richiesta specifica: “Premesso che la confidenza riguarda una semplice ‘richiesta di messaggi’ su Instagram da parte del sig. Francesco Totti, se lei è così sicuro, come ha affermato, che la dott.ssa Antonella Fiordelisi abbia detto una bugia e che non abbia le prove di quanto sostenuto, allora si chiede a lei, nella sua qualità di portavoce del sig. Totti (come lei stesso si è definito), di chiedere al sig. Totti di autorizzare la pubblicazione dello screenshot della sua ‘richiesta di messaggi‘”.

Nel comunicato si chiede dunque l’autorizzazione alla pubblicazione dello screenshot con il presunto messaggio che l’ex calciatore avrebbe inviato alla Vippona. Se tale autorizzazione e le eventuali successive scuse non dovessero arrivare, viene annunciato il ricorso a vie legali: “[…] Se tale autorizzazione non dovesse arrivare, allora si chiedono delle scuse ufficiali da parte del sig. Totti, anche attraverso di lei, sig. Nuccetelli. […] Se neanche le scuse dovessero arrivare, si procederà per vie legali sia nei suoi confronti che nei confronti del sig. Francesco Totti. Il team legale Fiordelisi“.

