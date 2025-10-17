Antonella Fiordelisi dopo Elodie, Gaia e Dua Lipa dovrà cimentarsi con Anna Pepe: riuscirà a risalire nella classifica di Tale e Quale Show?

Stasera andrà in onda una nuova puntata di Tale e Quale Show con la conduzione di Carlo Conti e la giuria composta da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Tra i concorrenti ce n’è una che sui social è molto apprezzata, anche se le sue esibizioni finora non sono affatto state brillanti: si sta parlando di Antonella Fiordelisi, che in passato ha partecipato al Grande Fratello.

Nelle puntate precedenti ha avuto modo di imitare Gaia, che ha avuto l’exploit dopo il Festival di Sanremo con ‘Chiamo io Chiami tu’, e anche Elodie. Entrambe le volte non ha fatto impazzire la giuria, idem la scorsa settimana in cui si è cimentata con la pop-star internazionale Dua Lipa.

Antonella Fiordelisi sarà Anna Pepe: esibizione difficile a Tale e Quale Show

Alessia Marcuzzi nel giudicare la Dua Lipa di Antonella Fiordelisi ha detto che le mancava qualcosa e che non è stata molto sexy. Cristiano Malgioglio il più severo perché le ha dato della legnosa, anche se alla fine è stata coraggiosa perché il brano è stato difficile. I suoi follower le hanno consegnato i cinque punti. Ma chi dovrà imitare stasera a Tale e Quale Show? Anna Pepe.

Soltanto negli ultimi anni la giovane cantante ha visto la sua popolarità impennarsi arrivando anche a essere una testimonial per un noto brand di patatine. Per l’ex gieffina sarà un’esibizione difficile perché dovrà cantare e ballare, come nella scorsa puntata. In platea ci sarà di nuovo il compagno Giulio Fratini? Se ci sarà allora si impegnerà al massimo per non deluderlo.