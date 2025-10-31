Antonella Fiordelisi imita Clara a Tale e quale show 2025: la concorrente migliora di settimana in settimana, proseguirà la risalita in classifica?

Antonella Fiordelisi a Tale e quale show: reduce dal 3° posto con Karol G

Carlo Conti torna in onda questa sera, venerdì 31 ottobre 2025, con una nuova puntata di Tale e quale show 2025 e nuove imitazioni pronte ad intrattenere il pubblico. Tra i concorrenti in gara ritroviamo Antonella Fiordelisi, reduce dal terzo posto in classifica conquistato la scorsa settimana con l’imitazione di Karol G sulle note di Si antes te hubiera conocido, podio conquistato alle spalle di Tony Maiello e della vincitrice Maryna.

Gianni Ippoliti imita Peppino Di Capri a Tale e Quale Show 2025/ Sarà un’imitazione nelle sue corde?

L’ex gieffina ha sinora effettuato un percorso lineare ed equilibrato nel talent show del venerdì sera di Rai 1, galleggiando sempre attorno a metà classifica e con qualche leggera flessione verso il podio. Nella prima puntata, con Chiamo io chiami tu di Gaia si è piazzata al sesto posto in classifica; una posizione in meno la settimana successiva, settima con Dua Lipa.

Boy George, chi è il cantante icona degli anni ‘80/ Problemi con la droga, condanna a 15 mesi di carcere

Nelle ultime settimane, tuttavia, si è registrata una leggera risalita con una flessione in positivo verso le parti alte della graduatoria. Nella terza puntata ha conquistato il quinto posto con Elodie, la volta successiva è arrivata quarta con Anna Pepe, a un passo dal podio.

Antonella Fiordelisi pronta alla sfida Clara: verso la risalita?

Antonella Fiordelisi a Tale e quale show 2025 sta affrontando dunque una leggera risalita in classifica dal momento che, nella scorsa puntata, ha conquistato il suo primo podio dell’edizione. Il terzo posto con Karol G è frutto di un grande lavoro settimanale, al quale si sta dedicando con profonda passione ed energia, e i risultati stanno pian piano arrivando.

Barry Gibb, chi è l’unico membro vivente dei Bee Gees/ Vita privata e successo nella musica

Questa sera arriva per lei l’imitazione di Clara, una delle giovani artiste che si stanno facendo largo nel panorama pop italiano degli ultimi anni, e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sogna di fare breccia nel cuore della giuria e del pubblico. La risalita in classifica è ufficialmente iniziata e prosegue a piccoli passi: stasera la vedremo nuovamente sul podio o addirittura vincitrice?