Antonella Fiordelisi scalda i motori in vista di Tale e quale show 2025: nella seconda puntata imita la bellissima Dua Lipa

Antonella Fiordelisi è pronta a misurarsi in una nuova imitazione a Tale e quale Show 2025. Dopo aver indossato i panni di Gaia, la giovane influencer sta per realizzare un piccolo grande desiderio: indossare i panni di Dua Lipa. In una intervista riportata da Libero.it, infatti, l’influencer ha ammesso di aver sempre sperato in un’assegnazione favorevole, come quella di Dua Lipa. Un’assegnazione che Antonella Fiordelisi è pronta ad affrontare con entusiasmo assieme alla sua coach Dada, che la sta aiutando moltissimo sotto tutti gli aspetti del canto.

“Mi sto trovando molto bene e sono sorpresa”, ha confidato la Fiordelisi. “Mi sento un passo indietro rispetto agli altri perché non ho mai cantato però mi sto impegnando”. Già lo scorso anno la ragazza tentò di entrare a Tale e quale show, ma la chiamata è arrivata solo quest’anno e adesso Antonella vuole giocarsi al meglio le sue carte.

Antonella Fiordelisi imita Dua Lipa: prova “impossibile” a Tale e quale show 2025?

Per quanto riguarda l’esibizione di questa sera a Tale e quale show, le difficoltà sono davvero molteplici. Dalle movenze alla voce, imitare Dua Lipa richiede non solo carisma e precisione, ma anche uno studio ed una conoscenza dettagliata della cantante. Antonella Fiordelisi è pronta a mettersi alla prova, consapevole che pubblico e giuria saranno spietati se dovesse sbagliare qualcosa. Ma imitare Dua Lipa, dicevamo è sempre stato un suo desiderio. “Mi piacerebbe tanto farla perché mi piace tantissimo”, aveva confidato la schermitrice.

“Non posso assicurare che farò le cose alla perfezione, ma posso assicurare che mi sto impegnando tanto e spero davvero che si veda anche a casa”, ha aggiunto Antonella Fiordelisi in vista di Tale e quale show 2025. Insomma, lei è pronta a buttarsi, ma allo stesso tempo spero che il pubblico a casa non sia troppo duro nei suoi confronti. D’altronde la attende un’imitazione non facile.