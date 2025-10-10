Antonella Fiordelisi imita Elodie a Tale e Quale Show: dopo due prove ma non convincenti, l'influencer cerca il riscatto

Antonella Fiordelisi non riesce ancora a trovare la svolta della sua avventura a Tale e Quale Show. L’influencer e showgirl, anche nella seconda puntata è stata tra le ultime in classifica, non avendo convinto i giudici con la sua prestazione. Nei panni di Dua Lipa, Antonella Fiordelisi non è stata infatti né impeccabile né tantomeno indimenticabile, tanto da classificarsi al settimo posto con 39 punti. Una prestazione dunque che non ha convinto, mentre i commenti sui social dopo l’esibizione di Antonella hanno premiato la sua prova, o almeno alcuni.

“Tutto sommato sei stata brava, tale e quale a Dua Lipa” si legge in un commento. E ancora fioccano i “Brava Anto” anche se non manca chi sottolinea che la sua non è stata una prova all’altezza: “Capisco l’impegno che è sicuramente da ammirare, ma non si può ascoltare dai, mi dispiace dirlo, ma è proprio stonata per quanta passione ci metta, non nascondiamoci dietro un dito”. Dunque, opinioni diverse quelle provenienti da i social ma più o meno uguali invece quelle dei giudici, o quantomeno sulla stessa linea. Nella terza puntata, invece, Antonella Fiordelisi imita Elodie a Tale e Quale Show. L’obiettivo è neanche troppo velatamente quello di provare a dimostrare il suo valore dopo due prove non all’altezza.

Antonella Fiordelisi imita Elodie a Tale e Quale Show: cambio di passo?

Antonella Fiordelisi cerca un cambio di passo a Tale e Quale Show. Dopo due prove che non hanno convinto i giudici, la concorrente spera di fare meglio nella terza puntata, anche per risalire la classifica. Nel terzo appuntamento sarà chiamata a imitare Elodie, sperando che la sua esibizione sia migliore e più attinente rispetto a quelle precedenti nelle quali, come dicevamo, non è riuscita a convincere la giuria.