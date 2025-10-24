Antonella Fiordelisi imita Karol G a Tale e Quale Show 2025: saprà riconfermarsi dopo il buon 4° posto della precedente puntata?

Antonella Fiordelisi imita Karol G a Tale e Quale Show 2025

Il percorso di Antonella Fiordelisi a Tale e Quale Show 2025 è nel segno delle più grandi popstar nazionali ed internazionali. Anche nella nuova puntata in onda questa sera, venerdì 24 ottobre, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si dovrà mettere alla prova con una voce femminile del calibro di Karol G, cantautrice di origini colombiane che dallo scorso anno spopola in radio con la sua hit Si antes te hubiera conocido.

Potrebbe essere proprio questa la canzone che la Fiordelisi dovrà interpretare questa sera sul palco, uno dei più grandi successi di Karol G. Ma com’è andato fino ad ora il percorso della concorrente nel talent show di Carlo Conti?

Un percorso decisamente lineare sino a questo momento, dal momento che ha sempre oscillato a metà classifica. Il debutto nella prima puntata l’ha vista imitare Gaia con Chiamo io chiami tu e piazzarsi al sesto posto in classifica, ma è soprattutto nelle settimane successive che la concorrente è rimasta stabile a metà classifica, senza scossoni verso il vertice né tantomeno rovinose cadute in fondo alla graduatoria.

Antonella Fiordelisi, dal 4° posto con Anna Pepe a Karol G

Antonella Fiordelisi, durante Tale e Quale Show 2025, si è poi calata nei panni di Dua Lipa nella seconda puntata con la hit internazionale Don’t start now e un settimo posto in classifica; non un risultato entusiasmante, segnato anche da qualche critica della giuria, come Alessia Marcuzzi che l’ha definita poco sexy e con Cristiano Malgioglio che l’ha considerata “legnosa”.

Nella terza puntata la concorrente si è risollevata con Elodie e Dimenticarsi alle 7, e con un quinto posto in classifica, mentre la prestazione sinora più convincente e riconosciuta anche dalla giuria è avvenuta nella scorsa puntata, quando ha imitato Anna Pepe con 30° C; per lei è arrivato un buon quarto posto.

Questa sera, invece, arriva per lei il confronto con Karol G, altra popstar internazionale dopo Dua Lipa; anche in questo caso non mancheranno passi di ballo assieme al canto, a rendere l’esibizione ancor più complessa, ma saprà la concorrente conquistare il consenso della giuria?