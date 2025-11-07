Antonella Fiordelisi imita Rose Villain a Tale e Quale Show: una prova per confermarsi dopo aver brillato nei panni di Clara nella scorsa puntata

Antonella Fiordelisi imita Rose Villain a Tale e Quale Show: prova delicata per confermarsi

Nella scorsa puntata di Tale e Quale Show, Antonella Fiordelisi ha imitato Clara e con “Diamanti Grezzi” ottenendo con 49 punti, convincendo il pubblico e classificandosi quarta. Un’esibizione, quella dell’influencer e fashion blogger, che ha convinto i telespettatori, come dimostra appunto anche la classifica. Dopo prove più scialbe, dunque, Antonella si è riscattata e ora vuole confermarsi anche nella puntata di questa sera, mostrandosi perfetta anche nei panni di una nuova artista. Questa sera, infatti, Antonella Fiordelisi imita Rose Villain: un test importante per dimostrare di essere cresciuta. Non è chiaro quale sarà la canzone nella quale si esibirà Antonella Fiordelisi, che in settimana ha lavorato con i coach per offrire una prestazione quanto più precisa possibile.

Antonella Fiordelisi imita Rose Villain a Tale e Quale Show: la scorsa settimana ha convinto!

Questa sera Antonella Fiordelisi imita Rose Villain a Tale e Quale Show. La scorsa settimana, la concorrente si è esibita nei panni di Clara, mostrandosi molto simile alla giovane artista e attrice di Mare Fuori. Una somiglianza estetica davvero incredibile da parte di Antonella, che è sembrata molto simile nell’aspetto oltre che nell’esibizione. Antonella, che come abbiamo detto si è classificata quarta nella puntata, ottenendo buone risposte anche da parte del pubblico. “Eri proprio bella e le somigliavi. Poi sei stata molto brava” si legge in un commento.

E ancora: “Esibizione impeccabile, Antonella non potevi fare di meglio! Hai brillato come nessuna! Sei stata di un carisma pazzesco, e per me avresti meritato il 2 posto! Congratulazioni” scrive ancora un’altra telespettatrice. Una prova che dunque ha convinto davvero tutti come dimostrano i suoi 49 punti. In totale, nella classifica generale, la concorrente Antonella Fiordelisi è sesta con 276 punti.