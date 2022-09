Antonella Fiordelisi in lacrime al Gf Vip / “Ce l’hanno tutte con me”

Antonella Fiordelisi è tra i nominati dopo la puntata di lunedì 26 settembre del Grande Fratello Vip 7. La ragazza si è sfogata in lacrime, inconsolabile.

Antonella Fiordelisi si è molto rammaricata per essere stata nominata da molte altre donne all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7. “Ce l’hanno tutte con me” si è sfogata l’ex schermidore e influencer mentre, dopo la puntata, si struccava davanti allo specchio. Lacrime di tristezza per aver scoperto la volontà di eliminarla da parte delle sue colleghe inquiline. A consolarla hanno provveduto Gegia, Carolina e Marco. In particolare, Carolina, le ha spiegato: “Non devi permettere di toglierti il sorriso a nessuna”. Gegia le ha ricordato che comunque, alla fine, decide il pubblico.

Antonella, apparentemente inconsolabile ha detto: “Io cerco sempre di essere socievole e poi, invece, lo pendo sempre in quel posto”. Antonella ha detto anche di dispiacersi per la sua famiglia che la sta vedendo: “Mamma, papà, le mie amiche sanno come sono fatta e vedono ancora una volta tutte contro di me”. Un risultato, quello emerso dalla nomination, che ha davvero messo in crisi Antonella.

Antonella Fiordelisi in lacrime dopo la nomination al Gf Vip 7

Antonella Fiordelisi, 24 anni, originaria di Salerno, è entrata nella casa del Grande Fratello portando la sua veracità e simpatia, ma le altre donne che hanno deciso di nominarla non sembrano essere dello stesso avviso. In lacrime si è sfogata a fine puntata con Carolina Marconi (già partecipante all’edizione numero 4 del Grande Fratello) e Gegia. Loro due che non l’hanno nominata hanno cercato di farla ragionare e di non farsi rovinare l’entusiasmo. Anche Marco Bellavia, vedendola in lacrime ha cercato di tranquillizzarla. Carolina che tra tutte se l’è presa maggiormente a cuore, le ha detto: “Tu sei un cucciolotto, tu sbagli i toni”. Il riferimento è alla puntata precedente quando Antonella ha detto a Pamela Prati, in modo molto deciso, che si era seduta davanti a lei oscurandola e dopodiché l’ha attaccata per isolarsi troppo in casa. Questo suo atteggiamento non è piaciuto a molti e anche Wilma, entrata quattro giorni dopo, ha motivato così la sua nomination ad Antonella: “Ero triste e lei che mi ha visto, non è neanche venuta a chiedermi il perché”. Antonella è tra le nominate di questa settimana, assieme a Nikita, Giaele, Daniele, Edoardo e Marco. Il pubblico avrà comunque, come sempre, l’ultima parola nelle prossime puntate.

