Antonella Fiordelisi in lacrime per Donnamaria/ “Io ti amavo te lo giuro”

Antonella Fiordelisi sta passando un momento molto difficile, dopo aver visto la clip che mostra Edoardo Donnamaria mentre palpa il seno a Nicole Murgia. La schermidora è scoppiata in lacrime e il volto di Forum si è avvicinato per tentare di riconquistarla.

“Io ti amavo, ti giuro sulla mia vita” dichiara Antonella Fiordelisi in lacrime a Donnamaria. Dal canto suo, Edoardo ha cercato di calmarla: “Dai ti prego non fare così, abbiamo fatto tutti e due un sacco di caz*ate“. Il web si divide tra chi sostiene la schermidora e chi pensa che lei stia fingendo per passare da “vittima”. In ogni caso, sembra che il volto di Forum sia intenzionato a farsi perdonare e a proseguire la relazione con lei, fuori dal Grande Fratello Vip 2022. Riuscirà nel suo intento?

Antonella Fiordelisi furiosa con Donnamaria: “E’ un traditore”

Durante la puntata del Grande Fratello Vip 2022, andata in onda ieri, Antonella Fiordelisi ha scoperto la “palpatina” di Edoardo Donnamaria a Nicole Murgia: “Ho toccato le tette della Murgia nel van! Giuro, me l’ha detto lui!”

In lacrime la schermidora si è sfogata con Alfonso Signorini: “Non mi sono mai fidata di lei ma il problema è lui! Ho capito adesso perché l’ho visto lontano, distante. Non permetterò mai ad un uomo così di stare con me, è un traditore! Per me è finita qui”. Di contro, Nicole Murgia nega di provare attrazione per il volto di Forum: “Parlavamo di chirurgia plastica, lui ha fatto la battuta ‘Non ho mai visto tante tette rifatte tutte insieme’. Al che mi ha detto che le mie sembravano dure, allora ha fatto col dito sulle protesi e ha detto ‘Ah no sono morbide’. Tutto qui”.

