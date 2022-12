Antonella Fiordelisi innamorata di Antonino Spinalbese?/ Indizi al GF Vip, Signorini: “Edoardo è gelosissimo”

Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese, più di un’amicizia al Grande Fratello Vip?

Il rapporto tra Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 è stata oggetto, negli ultimi giorni, di discussioni e anche di accese liti. L’interesse della influencer nei confronti dell’ex di Belén Rodriguez non è passato inosservato ad Edoardo Donnamaria, al punto tale che il ragazzo ha iniziato a farsi qualche domanda scomoda.

Sorelle di Antonino Spinalbese, chi sono?/ "Lucia è la più piccola, è come se fossi suo padre"

Antonella Fiordelisi ha fatto in più di un’occasione battute allusive nei confronti di Antonino, facendo intendere che, qualora si fosse avvicinata a lei prima che nascesse una storia con Edoardo, quella storia sarebbe potuta nascere con lui. Nelle settimane tra i due si è creata quella che Antonella chiama “una bella amicizia”, un rapporto che però Edoardo mal sopporta, temendo che dietro si nasconda dell’altro.

Stefano Fiordelisi, papà Antonella: duro attacco a Micol Incorvaia?/ Spunta la verità

Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese, Edoardo gelosissimo: parla Signorini

A questo delicato argomento ha fatto cenno anche Alfonso Signorini nel corso del daytime che anticipa la puntata di questa sera, dichiarando: “Edoardo non riesce a digerire la presenza di Antonino nel suo rapporto con Antonella. Lui è geloso di tutto, perché non sopporta che Antonella parli in continuazione di Antonino, che indossi addirittura per tre giorni di fila la sua camicia. E i due addirittura non si parlano per giorni!”

Questa sera l’argomento verrà dunque affrontato e sviscerato in diretta nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip, e probabilmente scatenerà un nuovo e acceso scontro in diretta tra i due fidanzati.

Alberto De Pisis stronca Antonino Spinalbese/ "Perde sempre le testa quando…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA