Antonella Fiordelisi insulta Oriana, Onestini furioso: “Chiedi scusa!”/ “Vuoi fare la vittima ma…”

Scontro tra Antonella Fiordelisi e Luca Onestini dopo un insulto di lei a Oriana al GF Vip

Ancora scintille nella Casa del Grande Fratello Vip 7, ormai spaccata in vari gruppi. Quello da molti ritenuto ‘dominante’ vedrebbe al comando Edoardo Tavassi, seguito da Donnamaria, Oriana, Giaele e Luca Onestini. Proprio quest’ultimo si è scagliato contro Antonella Fiordelisi dopo una brutta uscita avuta nei confronti della Marzoli.

Dopo essere stata punzecchiata in giardino da Oriana mentre i presenti se la ridevano, Antonella si è inizialmente sfogata in confessionale, dichiarando: “Mi sono sentita abbastanza provocata da più persone, soprattutto Oriana, ovviamente tutto il gruppetto suo rideva. Il gioco se dura troppo non è più piacevole, mi sono sentita un po’ sola.”

Luca Onestini attacca Antonella: “Fa la vittimella ma vuole strumentalizzare”

Dopo un botta e risposta di provocazioni, Antonella ha accusa Oriana, dicendole: “Menomale che non sono tutte così le donne.” Parole che hanno scatenato la reazione di Luca Onestini, che ha immediatamente sottolineato la gravità dell’espressione della Fiordelisi: “Chiedi scusa per quello che hai detto… – e in confessionale ha aggiunto – fa la vittimella, punta tutto su quello, però è brutto, forse non ha capito che un conto è quando si è vittime, un conto è strumentalizzare tutte le volte, utilizzandolo in maniera impropria”.

Non è però mancata la replica di Antonella che inconfessionale ha dichiarato: “Onestini come sempre vuole girare la frittata, dicendo che sono io a dire cose spiacevoli… Io











